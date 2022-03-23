Единственный в своём роде. Ковалёв может стать четырёхкратным чемпионом мира

В ночь с 14 на 15 мая в Инглвуде (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступит бывший трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв. Его соперником станет небитый Тервел Пулев. Для россиянина этот поединок станет первым более чем за два года и дебютным в первом тяжёлом весе. Всё самое главное о предстоящей схватке – в нашем обзоре.

Когда бой Сергей Ковалёв — Тервел Пулев

Поединок Сергея Ковалёва с Тервелом Пулевым состоится в ночь с 14 на 15 мая по московскому времени на турнире, организованном промоутерской компанией Triller Fight Club. Этот бой станет главным событием шоу.

В карде пройдут и другие интересные схватки. В соглавном бою вечера выступит экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Кубрат Пулев. Его соперником станет крепкий россиянин Андрей Федосов, выстраивающий карьеру в США. В минувшем поединке он неожиданно нокаутировал проспекта Магомедрасула Меджидова. Также на турнире выступит сын легендарного Эвандера Холифилда – Эван.



Полный кард турнира



Сергей Ковалёв – Тервел Пулев

Кубрат Пулев – Андрей Федосов

Эван Холифилд – Морис Уильямс

Фернандо Варгас – соперник не определён

Амадо Варгас – Анель Дудо

Эмилиано Варгас – соперник не определён.

Как стороны договорились о бое?

На самом деле, решение о поединке Ковалёва и Тервела Пулева получилось достаточно спонтанным. Изначально планировалось, что россиянин поединок-возвращение после длительного простоя проведёт с крепким китайцем Мэн Фаньлуном, который известен россиянам из-за так и несостоявшегося боя с Артуром Бетербиевым.



Предполагалось, что битва Ковалёва с Фаньлуном состоится 12 марта. Но в итоге договорённости о бое сорвались. После этого для Сергея возник вариант с Тервелом Пулевым. Стороны практически сразу ударили по рукам.

Форма Сергея Ковалёва

Если говорить о форме Ковалёва, то это сплошная загадка. Последний раз Крашер появлялся на ринге в ноябре 2019 года, когда бился с Саулем Альваресом. Тогда он защищал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе, приняв бой на крайне невыгодных условиях. Сергею пришлось обойтись практически без паузы между тренировочными лагерями, более того, ему приходилось держать себя в весе и после официальной церемонии взвешивания.

Невзирая на это, бой с Саулем складывался неплохо. Но в чемпионских раундах Крашер подсел и проиграл нокаутом. Многим казалось, что на этом карьера россиянина окончена. Официально боксёр об этом не объявлял, но всё-таки возраст, помноженный на тяжёлое поражение, а также отличный гонорар за бой с Канело заставляли думать, что в славной карьере Сергея поставлена жирная точка.



Тем более так казалось, когда во время простоя Ковалёв значительно набрал вес, что было заметно невооружённым взглядом на различных видео в социальных сетях.



Но всё-таки Крашер периодически напоминал о себе, а также отмечал, что готов вернуться в бокс, но в первый тяжёлый вес. Как видим, именно этому плану он и последовал. Сам Сергей утверждает, что это не погоня за длинным долларом. По его словам, он чувствует в себе силы, чтобы стать чемпионом мира в новом для себя дивизионе.



Скажете, просто слова и бравада? А мы напомним, что Ковалёва уже не один раз называли сбитым лётчиком, но он доказывал скептикам обратное снова и снова. Он единственный из российских чемпионов мира, кто сумел стать чемпионом мира три раза. В случае завоевания титула и в крузерах он станет единственным россиянином, кто брал титул четыре раза. Тем более на это неплохие шансы с учётом того, что нынешний первый тяжёлый вес не так уж и страшен. Здешние чемпионы, за исключением, пожалуй, Бриедиса, вполне удобоваримы даже для нынешнего Ковалёва. Так что слова Сергея не так уж и бессмысленны, как может кому-то показаться, но для начала нужно справиться с Пулевым.

Форма Тервела Пулева

Тервел Пулев. Прежде всего он известен благодаря брату Кубрату, который когда-то бился с Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. Что касается его личных достижений, то они куда более скромны. Да, профессиональный рекорд идеален – 17-0, но с по-настоящему серьёзными соперниками Тервел в профи никогда не бился и в свои 39 лет он уже вряд ли добьётся значимых высот.



Вместе с тем недооценивать болгарина также не стоит. За его плечами классная карьера в любителях, в том числе бронза Олимпийских игр – 2012. На пути в финал ОИ ему встал не кто иной, как Александр Усик, разбивший Тервела со счётом 21:5. В целом в любителях Пулев успел подраться с такими топами, как Усик, Бетербиев, Арсен Гуламирян (действующий чемпион мира в профи), Егор Мехонцев, Евгений Тищенко и другими. Так что опыта Тервелу не занимать.



Если же говорить об актуальной форме Пулева, то последний раз он бился в январе 2021 года в Танзании. Там он нокаутировал скромного намибийца Викапиту Мероро. Так что простой у Тервела также немал, к маю он составит уже 16 месяцев.

Прогнозы экспертов на бой

Букмекеры ещё не спешат открывать линию на этот поединок. Но всё-таки фаворитом схватки можно считать Ковалёва. Да, Сергей не был в ринге более двух лет. Но Тервел также давно не дрался, так что ржавчину с себя придётся сбрасывать обоим. Возраст в данном случае также не станет ключевым моментом, ибо Пулеву также 39 лет.



В пользу Сергея говорит то, что ему не придётся проводить мучительную весогонку. Кроме того, на его стороне огромный опыт и схватки с топ-соперниками, чем Тервел похвастать не может. Так что все факторы за россиянина.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя

Пока можно сказать, что трансляция совершенно точно будет организованна компанией Triller Fight Club, которая традиционно работает по системе платных трансляций. Возможно, ближе к дате боя информации о трансляциях будет побольше.

Результат боя Сергей Ковалёв — Тервел Пулев

Результат поединка будет известен по завершении 10 раундов, конечно, если один из бойцов не победит досрочно. Вероятность такого развития событий достаточно высока, ибо оба боксёра достаточно бьющие, что может гарантировать нам красивое зрелище.