«Лучший боец в истории — Александр Емельяненко. Шутка». Интервью с легендарным Олейником

Человека, не знающего имя Алексея Олейника, нельзя считать любителем смешанных единоборств. Легендарный 44-летний ветеран провёл фантастические 76 поединков в профессиональных ММА и остаётся в числе лучших тяжеловесов мира. Через пару дней россиянин по прозвищу Удав подерётся на турнире UFC on ESPN 33 с Илиром Латифи. Мы поговорили с дядей Лёшей про тренировки, обсудили неудачу Александра Волкова и вспомнили Александра Емельяненко.

— Как прошёл тренировочный лагерь, удалось ли обойтись без форс-мажоров?

— Ну без форс-мажоров, конечно, не обошлось, куда же без них? Но форс-мажоры не сбили нас с правильного пути. Тренировочный лагерь прошёл неплохо, нормально подготовились. Осталось только реализовать то, что готовили, успешно показать подготовленный арсенал.

— Какой эмоциональный настрой перед боем?

— Да всё хорошо. Пока держимся (улыбается. — Прим. «Чемпионата). Поэтому всё хорошо.



— Возраст как-то влияет на тренировочный процесс? Тренировки сильно отличаются от тех, что были 10 лет назад?

— Не скажу, что тренировки особо отличаются. Изменилось, скорее, восстановление. 10 лет назад я мог тренироваться уже через 3-5 дней после боя и зачастую так и делал. Если не было травм, я на следующей неделе тренировался почти всегда. А сейчас после боя могу себе позволить один-два или даже три месяца отдыха. С минимальными нагрузками или вообще без них.

— Назовите сильные стороны Илира Латифи.

— Невысокий, взрывной и физически сильный парень. С очень хорошей борьбой: Латифи — он чемпион Швеции по борьбе. Для меня самое опасное — что он взрывной. Мне это больше всего не нравится, во всех соперниках. Если противник взрывной, значит, я могу не поймать какую-то вещь, которую не ожидаю. Не успею среагировать. Нравится это, не нравится — я с этим ничего поделать не могу.



— Знакомы ли вы с Илиром лично?

— Да, я с ним знаком, мы даже тренировались в одном зале. И друг с другом тоже занимались, пусть и немного. Так что тут сложность вдвойне, потому что Латифи знает мои особенности.



— Серьёзно ли пришлось менять подготовку после смены соперника?

— Не могу сказать, что резко поменяли, но в процентном соотношении изменения были, да. То, что готовили под Харди, пришлось изменить для Латифи. Они всё-таки совсем разные бойцы.

— Расскажите подробности аварии, из-за которой сорвался бой с Харди.

— Очень простая ситуация. Когда ехал с тренировки, остановился на светофоре, далеко за городом. Я стоял в конце колонны. И в меня врезались две машины. Причём ехали на хорошей скорости, километров 60-70 в час. Это произошло не из-за моих действий, я просто стоял последним в ряду.



— У вас впервые в карьере серия из трёх поражений. Это давит психологически?

— На данный момент совсем не давит. Стараюсь отключаться от этого. В любом случае каждое поражение сильно ранит. Если ты человек, боец с честолюбием, с определённым именем. Но потом я начинаю думать о своей карьере. 25 лет в спорте, 76 боёв, почти 60 побед. 16 боёв в UFC, пять бонусов, есть рекорды в крутейшей организации мира. Это выделяет меня даже среди уникумов. Победа над Латифи не сделает мой путь в два раза ярче, а поражение не отправит меня в небытие спортивное.

— Вы прошли такой путь в спорте, приходят ли мысли о его завершении?

— Да, путь длинный, никто в UFC столько не протянул. О завершении пути иногда мысли приходят, но я не задумываюсь конкретно. У меня нет бизнеса, ещё чего-то. Я умею прекрасно тренировать. Но пока не придумал, что буду делать после завершения карьеры.



— Есть понимание, где будете жить после ухода из спорта?

— Тоже не знаю пока. Буду находиться там, где буду больше востребован. Если моим детям будет лучше в одной стране или в другой — я буду там. Буду жить там, где лучше моим детям. Если у меня будет отличное предложение от какой-то федерации из России, например, или позовут что-то возглавить — я готов, почему нет? Безделье — мать всех пороков, не хочу бездельничать. Могу немного отдохнуть, но потом точно буду работать. У меня слишком большой опыт, чтобы просто взять его и похоронить.



— Александр Шлеменко высказался про Александра Волкова, иронически посоветовав тому «заканчивать» после поражения от Аспиналла. Что думаете вы?

— Я согласен, Саше пора заканчивать, он уже старенький. То ли дело — Олейник (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Сколько у нас с ним разница, лет 11-12? Поэтому Саша уже старый. Ну это шутка, конечно. А если серьёзно — у нас всё в голове. Кто-то в 30 заканчивает окончательно, а кто-то в 45 дерётся. Да, сейчас у Саши сложный период, когда ты что-то упорно делаешь, а результат не приходит. Нужно что-то перестроить в голове. Могу привести аналогию с трактором: грохочешь на дороге, тебя обгоняют автомобили. А тебе надо просто съехать с дороги в поле, где другие увязнут.



— Если перейти к бойцам вашего возраста. Смотрели боксёрский бой Харитонова?

— Сергей молодец. Он изначально боксёр, у него были успехи. Тут ничего удивительного нет. Если я сейчас пойду в самбо или джиу-джитсу, наверное, никто не удивится. За Сергеем слежу, я вообще на связи с большинством ребят, с которыми пересекался в жизни. Харитонов недавно приезжал в США, искал тренировочный лагерь, я ему помогал. С теми, кто не терял со мной связь, я продолжаю общаться.

— Я так понимаю, Александр Емельяненко в этот список не входит?

— Ну, с Александром не я связь потерял. Это не я заканчивал наше общение, а он. С подавляющим большинством людей, с которыми пересекался, я общаюсь. И даже дружу.

— Александр, как и многие бойцы ММА, пробует себя в кулачных боях. Как относитесь к такому формату?

— Нормально отношусь, только не нравится, когда вместе выступают профессиональные бойцы и откровенные любители. Тогда это надо как-то иначе называть. Нельзя, чтобы сначала в ринг выходил призёр чемпионата России, а следом певец какой-нибудь или Джигурда. Когда мы организовывали турниры, у нас «белые воротнички» дрались по отдельным дням. Блогеры, водители, бизнесмены — кто угодно. У этих парней не было рекордов. Вот это было честно.



— Следили за Мухаммадом Мокаевым и его шикарным дебютом в UFC?

— Сам бой не смотрел, но много слышал про этого парня. Он выступает в клубе, с которым я очень дружу, даже тренировался с ними какой-то период времени. Так что Мокаев молодец. Я всегда переживаю за наших парней, с нашей родины. А наша Родина, я считаю — СССР. Поэтому за парней родом оттуда я всегда болею. Если люди не выражают ненависти какой-то, негатива к нашей стране — я за них переживаю. Даже если лично не знаю.



— Лучший боец в истории ММА и почему?

— Фух, сложный вопрос. Саша Емельяненко (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Это шутка, понятно. Я не хотел Сашу подкалывать. Одного величайшего бойца я не назову, нужно целый список писать. Ну, если первые, кто пришёл в голову: Ройс Грейси, Марк Коулман, Игорь Вовчанин, Фёдор Емельяненко, Джон Джонс. Очень много великих бойцов на самом деле. Весь мир был в настоящем восторге от этих ребят.