Поп-ММА должны умереть. Там не осталось ничего, кроме жажды наживы

Фанаты бокса ждут поединок Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, а поклонники ММА предвкушают турнир UFC 273, но фрик-бои никуда не исчезли. С каждым годом матчмейкинг таких схваток становится всё более бессмысленным и беспощадным. А 30 апреля состоится вечер бокса, главным событием которого станет встреча Мартина Форда и Саджада Гариби, известного как Иранский Халк.
Вы наверняка спросите, кто эти люди. Британский стронгмен и арабский бодибилдер плохо известны российскому зрителю, но интересны в остальном мире: в одной популярной соцсети у них 5 млн подписчиков на двоих. Привлечь внимание к такому поединку несложно, но увидим ли мы что-то интересное в ринге? Конечно, нет.
Фото: Из личного архива Емельяненко
Уже после дуэли взглядов очевидно, что физической формы самопровозглашённого супергероя вселенной Marvel хватает только на лопанье – в прямом и переносном смысле – арбузов. Форд выглядит мощнее – англичанину хватило лёгкого толчка, чтобы сбить соперника с ног. Иранец же не смог повалить Мартина на землю даже после прохода в ноги. Из-за агрессивного стердауна от Халка отреклась семья. Непонятно, что конкретно послужило причиной, позорное падение или неудавшаяся атака, но, видимо, такова цена лёгкого заработка.
Начало 2020-х в единоборствах запомнится не только завершением карьеры Хабиба, падением Конора и взлётом Яна. Это самое жирное время для поп-ММА и поп-бокса. Ниша начала развиваться в конце 2010-х – сейчас она настолько перенасыщена, что организаторы не знают, за что хвататься.
Поначалу отдельные схватки могли заинтересовать за счёт двух факторов: либо ненаигранного конфликта, как в случае с Персидским Дагестанцем и Чоршанбе, либо серьёзной разницы в габаритах, как у Артёма Тарасова и Вячеслава Дацика. Промоутеры сразу заметили два этих фактора и едут на них до сих пор. Только конфликты теперь создают на пустом месте, а в боях тяжей и легковесов отбывают номер – кэш всё равно перечислят.
Об уважительном отношении к зрителю уже забыли. Это касается и некоторых организаторов, и отдельных бойцов. Поэтому в карде турнира, заявленном как «Россия против США», мы видим бразильцев, а один из участников главного события вышел в ринг явно не в том состоянии, чтобы в принципе заниматься каким-либо спортом.
Это не значит, что всё плохо только в российском сегменте, и бой Халка с Фордом – лишь один из ярких примеров. Достаточно вспомнить невнятный поединок Логана Пола с Флойдом Мейвезером. Сложно поверить, что легенда действительно приложила все усилия и не справилась с физически сильным, но всё же блогером. Удивительно, но с исключительно спортивного ракурса интереснее всего было наблюдать не за поединками братьев Полов с профессиональными бойцами, а за рубкой двух бодибилдеров, Хафтора Бьёрнссона и Эдди Холла. Мужчины показали техничный для своего уровня бокс и как минимум не выставили себя на посмешище.
В России же пока даже бокс двух профессионалов иногда выглядит комично – достаточно вспомнить недавнее противостояние Сергея Харитонова и Малика Скотта. О фастфуд-боксе справедливо высказался боец ММА Вагаб Вагабов, который также выступает в ринге.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Что с боксом сделали? Туда ходят реально известные боксёры. Вы для чего боксом занимались, чтобы на закате карьеры позорить его? Четыре раунда по две минуты – у меня сын боксирует, у них такие правила. На эти бои федерация бокса лицензию не даёт. Это кто-то не подготовился, говорит, что не в форме, и договаривается. Не в форме – не боксируй, кому твой бой нужен вообще?» – говорил Вагабов в интервью Sport24.
Единоборства в YouTube, будь то кулачка, ММА или бокс, любят сравнивать с Versus – рэп-баттлы тоже вышли на массовую аудиторию, а затем куда-то пропали. Общее можно найти и в том, что интересные противостояния когда-то заканчиваются. Так случится и с бойцовскими поединками. Зрителям вряд ли захочется смотреть на тетралогию Моряка с Марифом Пираевым или видеть, как Александр Емельяненко бегает за очередным легковесом. Поэтому, когда поп-ММА умрут, никто, кроме причастных к их организации, не расстроится.
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