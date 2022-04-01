Поп-ММА должны умереть. Там не осталось ничего, кроме жажды наживы

Фанаты бокса ждут поединок Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, а поклонники ММА предвкушают турнир UFC 273, но фрик-бои никуда не исчезли. С каждым годом матчмейкинг таких схваток становится всё более бессмысленным и беспощадным. А 30 апреля состоится вечер бокса, главным событием которого станет встреча Мартина Форда и Саджада Гариби, известного как Иранский Халк.

Вы наверняка спросите, кто эти люди. Британский стронгмен и арабский бодибилдер плохо известны российскому зрителю, но интересны в остальном мире: в одной популярной соцсети у них 5 млн подписчиков на двоих. Привлечь внимание к такому поединку несложно, но увидим ли мы что-то интересное в ринге? Конечно, нет.

Фото: Из личного архива Емельяненко

Уже после дуэли взглядов очевидно, что физической формы самопровозглашённого супергероя вселенной Marvel хватает только на лопанье – в прямом и переносном смысле – арбузов. Форд выглядит мощнее – англичанину хватило лёгкого толчка, чтобы сбить соперника с ног. Иранец же не смог повалить Мартина на землю даже после прохода в ноги. Из-за агрессивного стердауна от Халка отреклась семья. Непонятно, что конкретно послужило причиной, позорное падение или неудавшаяся атака, но, видимо, такова цена лёгкого заработка.

Новость по теме Иранский Халк признался, что от него отреклась семья после видео дуэли взглядов

Начало 2020-х в единоборствах запомнится не только завершением карьеры Хабиба, падением Конора и взлётом Яна. Это самое жирное время для поп-ММА и поп-бокса. Ниша начала развиваться в конце 2010-х – сейчас она настолько перенасыщена, что организаторы не знают, за что хвататься.

Поначалу отдельные схватки могли заинтересовать за счёт двух факторов: либо ненаигранного конфликта, как в случае с Персидским Дагестанцем и Чоршанбе, либо серьёзной разницы в габаритах, как у Артёма Тарасова и Вячеслава Дацика. Промоутеры сразу заметили два этих фактора и едут на них до сих пор. Только конфликты теперь создают на пустом месте, а в боях тяжей и легковесов отбывают номер – кэш всё равно перечислят.

Об уважительном отношении к зрителю уже забыли. Это касается и некоторых организаторов, и отдельных бойцов. Поэтому в карде турнира, заявленном как «Россия против США», мы видим бразильцев, а один из участников главного события вышел в ринг явно не в том состоянии, чтобы в принципе заниматься каким-либо спортом.

Это не значит, что всё плохо только в российском сегменте, и бой Халка с Фордом – лишь один из ярких примеров. Достаточно вспомнить невнятный поединок Логана Пола с Флойдом Мейвезером. Сложно поверить, что легенда действительно приложила все усилия и не справилась с физически сильным, но всё же блогером. Удивительно, но с исключительно спортивного ракурса интереснее всего было наблюдать не за поединками братьев Полов с профессиональными бойцами, а за рубкой двух бодибилдеров, Хафтора Бьёрнссона и Эдди Холла. Мужчины показали техничный для своего уровня бокс и как минимум не выставили себя на посмешище.

В России же пока даже бокс двух профессионалов иногда выглядит комично – достаточно вспомнить недавнее противостояние Сергея Харитонова и Малика Скотта. О фастфуд-боксе справедливо высказался боец ММА Вагаб Вагабов, который также выступает в ринге.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Что с боксом сделали? Туда ходят реально известные боксёры. Вы для чего боксом занимались, чтобы на закате карьеры позорить его? Четыре раунда по две минуты – у меня сын боксирует, у них такие правила. На эти бои федерация бокса лицензию не даёт. Это кто-то не подготовился, говорит, что не в форме, и договаривается. Не в форме – не боксируй, кому твой бой нужен вообще?» – говорил Вагабов в интервью Sport24.

Единоборства в YouTube, будь то кулачка, ММА или бокс, любят сравнивать с Versus – рэп-баттлы тоже вышли на массовую аудиторию, а затем куда-то пропали. Общее можно найти и в том, что интересные противостояния когда-то заканчиваются. Так случится и с бойцовскими поединками. Зрителям вряд ли захочется смотреть на тетралогию Моряка с Марифом Пираевым или видеть, как Александр Емельяненко бегает за очередным легковесом. Поэтому, когда поп-ММА умрут, никто, кроме причастных к их организации, не расстроится.