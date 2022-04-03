Американцы боятся российских промоушенов. Они предпочитают зону комфорта

В свете последних событий российский спорт оказался под серьёзным прессом. Что касается ММА, то главы UFC и Bellator не прогнулись под обстоятельствами и позволяют россиянам выступать в их промоушенах. По такой логике, от последствий большой игры должны пострадать российские организации, так как иностранцы менее охотно будут приезжать в Россию. Но так ли это на самом деле? И насколько всё плохо?

15 апреля стартует Гран-при АСА в лёгком весе, где в 1/4 финала сойдутся Эдуард Вартанян и бывший боец UFC Луис Пенья, представляющий Америку. Кроме того, чемпионом в тяжёлой весовой категории является 36-летний американец Тони Джонсон, также выступавший в UFC и заодно в Bellator. Ещё в этой лиге выступает 40-летний ветеран Даниэль Джеймс. В этом году он нокаутировал Дениса Смолдарева в первом раунде.

RCC до сих пор намерен привозить на свои турниры бойцов из Бразилии и арабских стран. Аналогичного вектора придерживаются АСА и Eagle FC, который начал организовывать турниры в США. Похоже, проблема с зарубежными бойцами решена. Но почему же к нам не едут американские проспекты?

Прежде чем ответить на вопрос, зачем им приезжать в Россию, напомним, чемпионами АСВ были Пётр Ян и Магомед Магомедов. В М-1 выступали Ислам Махачев, Максим Гришин, Александр Волков и многие другие. После чего они уезжали покорять США. Причём эти ребята не становились чемпионами в российских организациях. Хабиб Нурмагомедов сделал себе имя в российском ProFC и М-1, хотя пояс чемпиона тоже не завоёвывал. Такие примеры можно перечислять и перечислять.

Понятно, что все американцы мечтают попасть в UFC. Они хотят оставаться на радарах у Даны Уайта, выступая в местных региональных организациях. Давайте будем честны и скажем, что уровень LFA (Деррик Льюис и Валентина Шевченко), USA MMA (Дастин Порье), GFS (Серхио Петтис) и других организаций ниже, чем у российских лиг. Оттуда вышло совсем не много элитных бойцов. Это говорит о том, что американцы хотят попасть в главный промоушен мира, пребывая в тепличных условиях, а именно в провинции. Там они готовы рвать жилы и убиваться перед главой UFC, потому что там это проще делать. А также последствия для здоровья не настолько тяжёлые.

Однако у российских организаций есть один серьёзный минус, который не скоро устранят. Это отсутствие допинг-контроля. Но наши выходцы показывают, что это не является серьёзным препятствием. А попавшихся на употреблении или наличии запрещённых веществ в Штатах просто отправляют обратно домой.

Из США к нам приезжают только сбитые лётчики в лице Джеффа Монсона, Кенни Гарнера, Бретта Роджерса за большим кушем, хотя здесь они могли бы реанимировать карьеру. Вместо этого ветераны выступают в роли трамплинов для наших бойцов. Тот факт, что в Америку далеко не всегда приезжают российские спортсмены без звания чемпиона, говорит о конкурентности нашей среды. Тем более у нас есть несколько сильных промоушенов, которые в состоянии взрастить талантливых бойцов, способных тягаться на равных с элитой UFC, Bellator и PFL.

А так напрашивается вывод, что молодые американцы боятся рисковать и выходить из зоны комфорта. Учитывая невысокий уровень местных региональных организаций, так оно и есть. И это печально.