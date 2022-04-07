Две шикарные победы за десять дней. Чимаев ворвался в UFC ярче, чем Конор! Видео

Грядущий турнир UFC 273 имеет одну особенность. Нечасто случается, что главный поединок бойцовского вечера по уровню раскрутки уступает сразу двум соседним боям. Реванш Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга точно вызовет больший зрительский интерес, нежели плановая защита пояса от Александра Волкановски. Вдобавок в карде есть и поединок Хамзата Чимаева — настоящей «машины хайпа».

К Борзу можно относиться по-разному, но его сумасшедшую популярность отрицать невозможно. В ночь на 10 апреля Хамзат пройдёт серьёзную проверку: Гилберт Бёрнс не идёт ни в какое сравнение с предыдущими соперниками Чимаева. Бразилец имеет за спиной огромный багаж опыта и даже принимал участие в чемпионских поединках. Если Бёрнс тоже не остановит Хамзата, уроженец Чечни может получить чемпионский бой.

Самое время вспомнить, как Чимаев становился известным. 15 июля 2020 года Хамзат, шедший на скромном рекорде 6-0, дебютировал в промоушене Даны Уайта. Про Борза тогда вообще мало кто знал: что-то про него рассказывал только Александер Густафссон, тренировавшийся с новичком в Швеции. В целом же Чимаев был типичным дебютантом, которые пачками появляются на каждом турнире.

Первым соперником чеченского шведа стал Джош Филлипс — не хватавший звёзд с неба валлиец, из четырёх поединков в UFC выигравший только один. Составить оппозицию Чимаеву уроженец Великобритании не сумел: дебютант промоушена начал с первых секунд разбивать возрастного оппонента. Филлипс буквально чудом дотерпел до второго раунда, где его поймали на красивый удушающий приём.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Хамзат получил бонус «Выступление вечера», но этого было недостаточно, чтобы запомниться миллионам поклонников ММА. И уже через 10 дней Борз снова вышел в октагон! Чеченский швед получил в оппоненты Риза Макки, для которого бой оказался дебютным в UFC. С первых секунд ирландец оказался в жёстком захвате, после чего Чимаев перевёл его в партер — и начал жестоко «молотить». На четвёртой минуте судья остановил избиение.

Две победы за десять дней стали рекордом в новейшей истории UFC. Вдобавок Борз в бою с Филлипсом пропустил всего два удара, а Макки и вовсе не сумел попасть по Чимаеву! Естественно, такой фантастический дебют привлёк внимание как болельщиков, так и экспертов. Про Хамзата заговорили все, включая Дану Уайта: даже Конор Макгрегор не становился популярным так быстро. Как оказалось, хайп поднимался не зря — Чимаев очень хорош.