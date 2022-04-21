Де ла Хойя заигрался в крутого парня. Теперь его обвиняют в домогательствах

Согласно судебным документам, полученным ESPN, бывший чемпион в шести весовых категориях и золотой призёр Олимпийских игр Оскар де ла Хойя обвинён в сексуальном насилии в рамках гражданского иска, поданного в среду в Лос-Анджелесе против него и его бренда текилы Casa Mexico. Бывшая сотрудница бренда утверждает в заявлении, что де ла Хойя дважды подвергал её сексуальным домогательствам. Иск представляет собой встречную жалобу, поданную в Верховный суд Лос-Анджелеса против Casa Mexico, руководителей компании Майкла Гуча и Роберта Кроссана, DV Capital Partners и де ла Хойи.

«Как пережившая это насилие она хочет, чтобы другие знали, что такое поведение неприемлемо, и не имеет значения, кто вы. Мы будем добиваться справедливости от её имени», – говорится в заявлении адвоката женщины Сильвии Торрес-Гильен.

Согласно заявлению, Casa Mexico организовала корпоративное мероприятие в Мексике, чтобы посетить винокурню бренда в марте 2020 года. Бывшая сотрудница утверждает, что в первую ночь она проснулась от того, что де ла Хойя постучал в дверь её гостиничного номера. Когда она открыла дверь, то увидела де ла Хойю со спущенными до щиколоток штанами. Она утверждает, что он ворвался в её комнату и лёг в её кровать. Женщина столкнула боксёра и отвела обратно в его комнату.

Оскар де ла Хойя Фото: Getty Images

На следующее утро, когда де ла Хойя не явился на запланированную встречу, чтобы совершить поездку по винокурне, женщина пошла в его комнату, чтобы разбудить его, а де ла Хойя, как она утверждает, затащил её в постель и изнасиловал.

Вскоре после возвращения в Лос-Анджелес женщина рассказала, что посетила корпоративную вечеринку в ресторане, после чего несколько человек оказались в доме де ла Хойи. Когда де ла Хойя был наедине с женщиной, она утверждает, что он «извлёк сексуальный предмет из коллекции, хранящейся в его доме», согласно заявлению. Женщина утверждает, что де ла Хойя «насильно вставил ей в тело сексуальный объект».

Женщина сообщила руководству Casa Mexico, но они ничего не сделали, чтобы наказать де ла Хойю. Она опасалась возмездия со стороны компании, если расскажет о предполагаемом насилии.

Де ла Хойя опроверг обвинения в иске в заявлении, опубликованном Times. «С 24-часовым циклом новостей мы всё чаще оказываемся в ситуации, когда злонамеренные и несправедливые обвинения интерпретируются как правда без доказательств, подтверждающих их ошибочные утверждения. Я уверен, что моя команда юристов решит этот вопрос и докажет мою невиновность», – заявил легендарный боксёр.

Оскар де ла Хойя Фото: Getty Images

В дополнение к заявлениям о сексуальных домогательствах и сексуальных побоях в иске говорится о дискриминации по признаку пола, незаконном увольнении и небрежном и умышленном причинении эмоционального стресса. Casa Mexico подала в суд на женщину и основателя компании Эрика Херардо Лейва-Буччио за нарушение фидуциарных обязанностей в декабре, и дело до сих пор остаётся открытым.

Это не первый случай, когда к де ла Хойе прилетают претензии. В 2017 году 29-летняя женщина, которая состояла в отношениях с боксёром, обвинила Оскара в насилии, в том числе по гендерным признакам, побоях, а также в провоцировании эмоционального стресса. Защита опровергла обвинения, заявив, что девушка просто хочет заработать на имени успешного боксёра и бизнесмена.