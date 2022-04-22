Боец UFC побил Жумагулова, а позже сдал положительный допинг-тест. Что теперь будет?

Один из самых многообещающих бойцов наилегчайшего веса UFC снялся с поединка на турнире UFC Vegas 52 – португалец Манель Капе не подерётся с китайцем Су Мудаэрцзи. Поначалу заявлялось, что дело в личных причинах, но сам Капе сообщил, что Атлетическая комиссия штата Невада обнаружила у него в допинг-тесте метаболит туринабола. Это то же самое вещество, на которое положительный результат в 2017 году дал Джон Джонс. Позже из-за положительной допинг-пробы победу Джонса над Даниэлем Кормье отменили, а Ди Си сохранил пояс.

Метаболит туринабола обладает «пульсирующим эффектом» – его следы могут обнаруживаться в организме спортсмена даже спустя годы после потенциального приёма внутрь. Ответный бой Джонса 2018 года против Александра Густафссона пришлось в последнюю минуту перенести из Невады в Калифорнию после того, как NSAC не предоставил Джонсу лицензию из-за сохраняющихся остатков туринабола в его организме.

Джон Джонс Фото: Jeff Bottari, Getty Images

«Я хочу, чтобы все услышали от меня, почему я не буду драться в эту субботу. Я был потрясён вчера днём, когда мне позвонили из UFC и сообщили, что образец, который я предоставил USADA 9 апреля, вернулся с положительным результатом 17 пикограмм/мл долгосрочного метаболита. Недвусмысленно заявлю, что я не использовал преднамеренно метаболит туринабола или любое другое запрещённое вещество. Понятия не имею, как это попало в мою систему. У меня никогда не было проблем с предыдущим тестом в рамках этой программы, и нелепо думать, что я буду намеренно использовать запрещённое вещество, когда его долгосрочный метаболит останется в моём организме на месяцы, а иногда и на годы.

За одну ночь я уже многое узнал об этом метаболите под названием М3. Я знаю, что несколько лет назад UFC изменили правила антидопинговой программы и установили порог в 100 пикограмм/мл для метаболита М3, превышение которого считается нарушением программы. Для меня очень важно отметить, что я не был обвинён в каком-либо нарушении и не был подвергнут санкциям или отстранению в связи с этим выводом. Тем не менее я также узнал, что Атлетическая комиссия Невады занималась этими делами в течение последних нескольких лет, требуя от всех бойцов с любым уровнем метаболита М3 пройти шестимесячную расширенную программу тестирования для изучения наличия и уровней метаболита М3 в их системе. Хотя я разочарован тем, что не смогу драться в Неваде в эти выходные и, вероятно, в течение следующих шести месяцев.

Я также узнал за эту ночь, что не одинок в этой ситуации. Знаю, что многие бойцы UFC, как и я, имели низкий уровень M3 в организме и знали, как он попал в их организм. У меня есть понимание, что эта проблема не уникальна для UFC. Многие другие профессиональные спортсмены, в том числе многие игроки MLB, сталкивались с этой проблемой. Хотя я сделаю всё, что в моих силах, чтобы найти ответ, я знаю, что часто они не находятся, поскольку это относится к случаям низкого уровня метаболита M3. Я благодарен, что программа UFC признала эту проблему с метаболитом M3 и соответствующим образом скорректировала свою программу. Я буду сотрудничать с Атлетической комиссией Невады и сделаю всё, что от меня потребуется, чтобы получить лицензию», – опубликовал Капе пост в «Твиттере», но позже всё удалил.

Манел Капе и Жалгас Жумагулов Фото: Jeff Bottari, Getty Images

В 2018 году дагестанский полусредневес Муслим Салихов также дал положительный результат на метаболит М3 туринабола. Салихов в итоге не был подвергнут санкциям за провал теста, поскольку старший вице-президент по здоровью и производительности спортсменов в UFC Джефф Новицки сообщил, что USADA не смогло определить, когда именно вещество попало в его организм. Хотя Салихов не был официально наказан, он всё же потерял год карьеры, а решение о его статусе было принято только весной 2019-го.

В случае с Капе всё может пойти немного быстрее, но, учитывая, как часто UFC проводит мероприятия в Вегасе, маловероятно, что фанаты увидят бой португальца до тех пор, пока не завершится шестимесячное окно тестирования NSAC.

Вряд ли стоит рассчитывать, что UFC как-то изменит результат поединка Капе против Жалгаса Жумагулова. Бой состоялся в декабре 2021 года и завершился победой португальца нокаутом в первом раунде. Положительный тест Манель сдал 9 апреля – если не обнаружатся более старые образцы, поводов отменять исход той схватки у организации не будет.