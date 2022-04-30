Боец из Бразилии сделал каминг-аут. В UFC появится первый открытый гей?

В профессиональных смешанных единоборствах привыкли видеть девушек нетрадиционной ориентации. Пояс UFC и Bellator держат лесбиянки Аманда Нуньес и Лиз Кармуш, а, помимо них, в ростерах промоушенов можно насчитать ещё десяток представительниц ЛГБТ. Но если к девушкам отношение общества, скорее, нейтральное, то к мужчинам – резко негативное.

Открытых геев в ММА на высоком уровне нет, но бразилец Вашингтон Дуарте Соуза намерен изменить эту тенденцию. 29-летний боец наилегчайшего веса сделал каминг-аут и собрался покорить UFC. Файтер по прозвищу Princesinha Dourada (маленькая золотая принцесса – с португальского. – Прим. «Чемпионата») живёт в небольшом муниципалитете штата Амапа с населением около 50 тысяч человек. Соуза попал в ММА после того, как вместе с другом посетил один из турниров и наблюдал за происходящим с трибун.

«Я пошёл посмотреть турнир по смешанным единоборствам, и мне понравилось. Сказал другу, что у меня хватит смелости сражаться, и он взял меня на слабо. В конце этого мероприятия я пошёл поговорить с сотрудниками организации, и мой друг сказал, что я хочу драться, но никогда раньше не тренировался. Мой дебют состоялся через 15 дней», – рассказывал боец.

Вашингтон Дуарте Соуза Фото: YouTube-канал Rod Marchi Entertainment

Странное прозвище Соуза получил от первого тренера. «Оно появилось после того, как коуч позвонил мне и сказал, что какой-то парень пришёл в спортзал, чтобы бросить мне вызов. Через три минуты он перезвонил и сказал, что тот юноша отказался от поединка. Он также добавил: «Давайте выберем вам турнир, где вы будете драться, хорошо, маленькая принцесса?» Отсюда и пошло это прозвище», – вспоминал Соуза.

По словам бойца, в детстве и юности он не чувствовал хейта из-за ориентации – предубеждения появились после того, как он начал заниматься ММА. «Многие проклинали моих учителей и меня. Один сказал, что если проиграет мне, то будет носить юбку. Я победил, а люди стали бросать в него юбки и освистывать», – вспоминал Вашингтон в интервью Diario do Amapa.

Проиграть бойцу-гею не хотел никто – Соуза рассказывал, как молодой человек из соседнего города заявил его учителю джиу-джитсу, что если уступит, то уедет из города. Соуза нокаутировал парня в первом раунде, и тому пришлось покинуть город.

«Я мечтаю драться на крупных турнирах ММА и получить возможность, которой у меня не было до сих пор. Я верю в себя, у меня есть потенциал для этого. Единственный предполагаемый гей в ММА – это я. Знаю, что таких людей больше, только они боятся реакции посторонних. Прошу их назвать свои имена, бить себя в грудь», – говорил Соуза.

В профи бразилец провёл семь поединков и выиграл пять из них. Он идёт на серии из трёх досрочных побед в локальном промоушене Macao Fighter – если Соуза продолжит выносить соперников, его шансы стать первым геем в UFC сильно возрастут, учитывая, что вес «мухачей», в котором выступает Дуарте, – самый неконкурентный среди всех дивизионов UFC. Сам бразилец нацелен на попадание в сильную лигу – проблема только в том, что он не выходил в клетку с 2019 года, если верить Sherdog.

Вашингтон Дуарте Соуза Фото: YouTube-канал Rod Marchi Entertainment

Это может не остановить Дану Уайта, которому будет только выгоден боец нетрадиционной ориентации в UFC. Босс промоушена неоднократно заявлял, что адекватно относится к ЛГБТ и будет только за, если бы боец его промоушена сделал каминг-аут. Однако у многих остаются сомнения из-за старых высказываний президента, в которых он употреблял гомофобные слова. Если Уайт или кто-то из команды UFC додумается предложить контракт Соузе, UFC получит исторический виток, Дана – железное алиби, а сам бразилец быстро станет популярным, даже если проиграет все поединки, предусмотренные контрактом.

Вашингтон Дуарте Соуза преподносит себя первым открытым геем в ММА, но на самом деле до бразильца каминг-аут делали как минимум два файтера – Шэд Смит и Джордан Фолкнер. Но у них шансов попасть в UFC нет вообще никаких. Фолкнер выступал только по любителям и не выходил в клетку с 2016-го, а Смит – действующий боец, который провёл последний бой в октябре 2021-го, но ему 49 лет, и рекорд 15-27-2 вряд ли возбудит Дану Уайта или Шона Шелби.