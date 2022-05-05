Cinco de Mayo — любимый праздник боксёров. Он обогатил Флойда и сделал непобедимым Канело

Ежегодно 5 мая празднуется Cinco de Mayo. Это национальный мексиканский праздник, приуроченный к битве при Пуэбле. Многие путают его с днём независимости Мексики, который празднуют 16 сентября. Как ни странно, но он пользуется бешеной популярностью в США, а не в Мексике, где это обычный день в календаре. Эта дата используется живущими в Соединённых Штатах мексиканцами как повод взять выходной.

Тем не менее благодаря боксу в США из него раздули праздник, который по своему охвату и популярности превзойдёт любую крупную PR-кампанию. Изначально великий Хулио Сезар Чавес-старший выступал в канун дня независимости пять лет подряд (с 1991 по 1995 год). Затем он передал эстафету Оскару де ла Хойе, который нёс это знамя с 1997 по 2004 год.



«Прошло 155 лет с той эпической и исторической битвы. И, помня об этом очень важном моменте, мы отметим его долгожданным боем между Канело Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим», — заявил Оскар де ла Хойя.

Оскар де ла Хойя Фото: Getty Images

И именно де ла Хойя сделал Cinco de Mayo значимым праздником в Америке. В начале мая 2003 года он сразился с Луисом Рамоном Кампасом. Тогда на кону стояли чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и журнала The Ring. Золотой мальчик защитил пояса и провёл ещё три боя в Cinco de Mayo с 2006 по 2008 год. Поединок против Флойда Мейвезера состоялся 5 мая 2007 года.

После окончания боксёрской карьеры Оскар продолжил организовывать бои на Cinco de Mayo. Одним из главных преемников стал Сауль Альварес, выступавший в начале мая 7 раз. Разумеется, во всех семи случаях мексиканец праздновал успех. Среди них выделяются брутальные нокауты Джеймса Киркленда и Амира Хана. Также 5 мая 2012 года Альварес смог одолеть живую легенду Шейна Мозли, в результате чего он обратил на себя внимание мировой общественности. Бывший промоутер Канело точно доволен такой преемственностью.

«Честно говоря, я надеялся, что он станет тем, чем стал», — сказал де ла Хойя в одном из интервью. «Я хотел устроить из этого праздник. Я хотел, чтобы это была вечеринка и повод для фанатов бокса и не только для них приехать в Вегас, насладиться отличным боем, провести отличные выходные с друзьями или семьёй и отпраздновать это событие».

Флойд Мейвезер-младший Фото: Getty Images

Но чтобы получить единоличное право драться в эту дату, Альваресу нужно было переждать, пока Флойд Мейвезер уйдёт из спорта. Американец прекрасно понимал важность мексиканской публики и бронировал первую субботу мая под свой бой. На поединок против де ла Хойи Флойд и вовсе вышел в сомбреро и трусах с мексиканским триколором. В итоге получился один из самых успешных боёв по количеству продаж платных трансляций.



В общей сложности Мейвезер выступал на этом празднике шесть раз. И на протяжении четырёх лет, в период с 2012 по 2015 год, он был хедлайнером. Как раз бой века против Пакьяо выпал на Cinco de Mayo. Тогда Мейвезер заработал свыше $ 200 млн, а Пакьяо — свыше $ 100 млн.

Изначально 2 мая 2015 года Альварес хотел драться, но его вынудили подвинуться. Говорят, Канело согласился пойти на уступки с большим скрипом. И в итоге он выступил неделей позднее. Вот так крупные бродкастеры в лице HBO и Showtime подвинули мексиканские ценности на потом.



«Флойд знал, что делал, — сказал де ла Хойя. «Если вы посмотрите на противников Флойда в то время, многие из них были латиноамериканского происхождения. И он знал, насколько важны были эти два праздника».



Дело в том, что Флойд стремился драться только в мае и сентябре. Напомним, в сентябре празднуется день независимости в Мексике. И как раз его бой против Канело выпал на середину сентября 2013 года. А когда Мейвезер ушёл из большого спорта, Альварес по-настоящему воспрял и стал главной звездой мирового бокса. Эти праздники очень поспособствовали становлению империи Сауля.

Сауль Альварес и Флойд Мейвезер-младший Фото: Getty Images

В этом году будет 160-я годовщина битвы при Пуэбле. И в честь этого юбилея Альварес проведёт восьмой бой в этот период. Статистика Канело в Cinco de Mayo — 7-0. Надеемся, что Дмитрий Бивол испортит мексиканцу праздник.