Нокаут первым попаданием. Американец проспал удар-фантом. Видео

В ночь с 20 на 21 мая в Майами (штат Флорида, США) прошёл турнир Eagle FC 47. В главном бою Джуниор дос Сантос проиграл Йоргану Де Кастро из-за вывиха плеча. Но в прелимах был куда более зрелищный и скоротечный поединок между Маки Питоло и Дугласом Ашером. Статистику Питоло трудно назвать выдающейся — всего лишь 14-9. Но у него есть опыт выступлений в UFC, Cage Fury и Bellator. Однако его уволили из UFC после четырёх поражений подряд.

Что касается Ашера, то его рекорд более приличный — 13-3. Хотя у Дугласа нет такого опыта выступлений в серьёзных лигах, как у его визави. Поэтому единственное, на что мог рассчитывать Ямато (прозвище Ашера. — Прим. «Чемпионата») — это на свою ударную мощь. 10 из 13 побед одержано нокаутом. Как и ожидалось, бой прошёл неполную дистанцию.

Права на видео принадлежат Eagle FC. Видео можно посмотреть в группе Eagle FC во «ВКонтакте».

Ашер занял центр октагона и прижал Маки к сетке. Они не стали долго раскачиваться и сразу же пошли в размен. Но они толком не попадали. Тем не менее Питоло отправил Дугласа в нокаут первым же попаданием. Это был скрытый удар-фантом в виде левого хука. Рефери пришлось спасать глухо вырубленного бойца от добивания. Он просто накрыл Ашера своим телом. На такую победу Маки Питоло затратил 30 секунд.



Ашер пытался встать и, видимо, оспорить вердикт, но сразу же отлетел к сетке. Таким образом, потенциальный спор был исчерпан. Одна из «кокосовых бомб» (прозвище Питоло. — Прим. «Чемпионата») оказалась слишком тяжёлой для американца. Вот вам вся разница между экс-бойцом UFC и королём NFC (National Fighting Championship).

Хабиб не просто развивает свой промоушен семимильными шагами, а ещё занимается качественным отбором спортсменов. Если в прелимах выступают такие звери, то чего можно ждать в основном карде. Пока что ему удаётся сохранять баланс между российскими и иностранными бойцами.