Дебютант разобрался с соперником Хабиба за 30 секунд. Алиев сделал это быстрее Орла. Видео

В ночь с 20 на 21 мая закончился турнир Eagle FC 27, прошедший в городе Майами (штат Флорида, США). В основном карде выступили дебютанты лиги Ахмед Алиев и Даррелл Хорчер. Алиев имеет опыт выступлений в PFL, где выступал на протяжении двух сезонов. Но он ни разу не доходил до финала Гран-при.

Что касается Хорчера, то он дрался в UFC на протяжении двух лет. Причём в дебютном бою его поставили против Хабиба Нурмагомедова, которому уступил техническим нокаутом во второй пятиминутке. А в прошлом году Даррелл также выступал в PFL, но провёл всего лишь один бой, который проиграл.

Права на видео принадлежат Eagle FC. Видео можно посмотреть в группе Eagle FC во «ВКонтакте».

Поединок начался с вялого обмена ударами. Алиев напрягал соперника лоу-киками. Затем Хорчер попытался включиться в бой и полез в размен. Но Ахмед оказался хладнокровнее Даррена и потряс его ответной комбинацией из нескольких тяжёлых ударов (правый апперкот-левый хук-классическая двойка). Хорчер оказался в тяжёлом нокдауне, чем воспользовался Алиев. Как только Ахмед начал добивать, судья вмешался в поединок и остановил его.

Алиев от радости триумфального дебюта пробежал круг вдоль клетки. На этот успех россиянин затратил 30 секунд. Очень быстрая и убедительная победа дебютанта Eagle FC. К слову, Алиев одолел Хорчера быстрее, чем сам Хабиб.



После боя Нурмагомедов оставил сообщение в соцсети:

«Ахмед достоин титульного боя в Eagle FC».



Напомним, поясом чемпиона в лёгком весе владеет Мехди Дакаев. В прошлом году Мехди оформил нокаут года в бою против Маккашарипа Зайнукова. Похоже, нас ждёт взрывной бой за чемпионский титул в лиге Хабиба.