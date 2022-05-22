Пожилая Холм вернулась — чтобы проиграть. Дочь проповедника осталась бойцом одного триумфа

Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 206. Откровенно говоря, бойцовский вечер получился проходным, несмотря на парочку неплохих нокаутов. Увы, даже Дана Уайта не может собирать топовые карды каждую неделю. В главном бою вечера сражались девушки: американка Холли Холм и уроженка Бразилии Кетлен Виейра. И поединок закончился совсем не так, как рассчитывали эксперты.

Фаворитом поединка считалась опытная Холм. Большинство поклонников ММА запомнили девушку по прозвищу Дочь Проповедника по фантастической победе над Рондой Роузи. Именно Холли ударом ногой в голову прервала гегемонию Ронды. Но сразу после триумфа Холм «посыпалась», потерпев три поражения подряд. И потом продолжала чаще проигрывать, нежели побеждать.

Впрочем, в 2020 году Холли выиграла два боя, после чего взяла паузу на полтора года. Теперь 40-летняя спортсменка решила вернуться и получила в соперницы Кетлен Виейру — крепкого середняка. Вероятной победительницей боя считалась Дочь проповедника, несмотря на длительный простой и некоторую ограниченность. Видимо, «магия» победы над Роузи продолжает действовать на болельщиков и букмекеров.

Однако пятираундовый бой показал превосходство бразильянки. Нельзя сказать, что она доминировала, но в большинстве эпизодов Виейра оказывалась чуть эффективнее. А вот Холм удивила желанием работать в партере, несмотря на ударную технику. Холли, на чьём лице читался солидный возраст, выглядела неплохо — но не более того. Кетлен победила раздельным решением, причём «раздельность» выглядела банальным реверансом в сторону Холм.

Увы, Дочь проповедника так и осталась бойцом одного триумфа. После победы над Роузи она не сумела превратиться в топового спортсмена, проиграв всем сильным оппоненткам. Холли не хватило как бойцовского интеллекта, так и таланта. Впрочем, большинство бойцов не добиваются и доли успехов, покорившихся Холм. Эта девушка точно вошла в историю смешанных единоборств.