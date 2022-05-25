Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Джульета Мартинес оформила улётный нокаут против Бренды Оливы на любительском турнире, видео

Улётный нокаут в стиле Холм. А ещё говорят, что женщины не умеют бить. Видео
Денис Дорофеев
Джульета Мартинес оформила улётный нокаут
Комментарии
В Аргентине растёт большой талант. Мартинес скоро покорит женский ММА.

До сих пор в ходу стереотип о том, что женщины не умеют сильно бить. Однако в женском ММА эту аксиому успешно опровергают Валентина Шевченко, Холли Холм, Аманда Нуньес и другие девушки. Тем временем в Аргентине до поры до времени было очень туго со своими героями. С ходу можно вспомнить Сантьяго Понциниббио, но он ничем примечательным не выделяется. И это несмотря на то, что он входил в топ-15 рейтинга полусреднего дивизиона и возглавлял карды турниров.

В аргентинском любительском ММА есть Джульета Мартинес, которой пророчат большое будущее. Она в одном из своих поединков против Бренды Оливы отправила оппонентку в нокаут через четыре секунды после начала второго раунда. После короткого размена ударами Джульета выбросила разительный хай-кик точно в голову, наподобие того, что сотворила Холли Холм в схватке с самой Рондой Роузи. Если вы помните ту красоту, то и этот нокаут не оставит вас равнодушным.

Пожилая Холм вернулась — чтобы проиграть. Дочь проповедника осталась бойцом одного триумфа Пожилая Холм вернулась — чтобы проиграть. Дочь проповедника осталась бойцом одного триумфа
«Я ничто. Всем на меня плевать». Официантка похоронила карьеру суперзвезды UFC. Видео «Я ничто. Всем на меня плевать». Официантка похоронила карьеру суперзвезды UFC. Видео

Кто знает, может быть, мы увидим эту девушку в UFC и она потрясёт мир ММА сильнее, чем Дочь проповедника? Хотя у неё уже есть одно поражение, но Джульета только в начале своего пути. Тем не менее она уже сейчас уничтожает соперниц не хуже элиты женского ММА. Хотя речь идёт о любительской категории. Если она продолжит оформлять такие яркие хайлайты, тогда переход в профессионалы — это вопрос времени. Тем более талантливые женщины-бойцы на вес золота, даже в нынешнее конкурентное время.

Поделиться
Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА •••

Заглавное фото: twitter.com/Grabaka_Hitman

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022