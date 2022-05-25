Улётный нокаут в стиле Холм. А ещё говорят, что женщины не умеют бить. Видео

До сих пор в ходу стереотип о том, что женщины не умеют сильно бить. Однако в женском ММА эту аксиому успешно опровергают Валентина Шевченко, Холли Холм, Аманда Нуньес и другие девушки. Тем временем в Аргентине до поры до времени было очень туго со своими героями. С ходу можно вспомнить Сантьяго Понциниббио, но он ничем примечательным не выделяется. И это несмотря на то, что он входил в топ-15 рейтинга полусреднего дивизиона и возглавлял карды турниров.

В аргентинском любительском ММА есть Джульета Мартинес, которой пророчат большое будущее. Она в одном из своих поединков против Бренды Оливы отправила оппонентку в нокаут через четыре секунды после начала второго раунда. После короткого размена ударами Джульета выбросила разительный хай-кик точно в голову, наподобие того, что сотворила Холли Холм в схватке с самой Рондой Роузи. Если вы помните ту красоту, то и этот нокаут не оставит вас равнодушным.

Кто знает, может быть, мы увидим эту девушку в UFC и она потрясёт мир ММА сильнее, чем Дочь проповедника? Хотя у неё уже есть одно поражение, но Джульета только в начале своего пути. Тем не менее она уже сейчас уничтожает соперниц не хуже элиты женского ММА. Хотя речь идёт о любительской категории. Если она продолжит оформлять такие яркие хайлайты, тогда переход в профессионалы — это вопрос времени. Тем более талантливые женщины-бойцы на вес золота, даже в нынешнее конкурентное время.