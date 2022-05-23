«С Рамзаном Саша не пил». Кадыров — единственный, кто может спасти Емельяненко

Александр Емельяненко — наглядное доказательство того, что спортивные успехи и популярность между собой не особо связаны. Хотя Александр так и не стал легендой ММА и сейчас дерётся даже с блогерами, он продолжает интересовать людей. Недавно режиссёр Валерия Гай Германика выставила на продажу документальный фильм про Емельяненко-младшего. Цена заоблачная — 50 миллионов рублей. Но кто-то обязательно его купит.

Значительная часть фильма посвящена тренировкам Александра в «Ахмате» и дружбе с Рамзаном Кадыровым: «Как Кадыров разрешил себя снимать? Он в очень хороших отношениях с Сашей. На тот момент Емельяненко у него тренировался. Рамзан Ахматович – единственный человек, который вообще как-то мог повлиять на Емельяненко. С ним Саша был совсем другим: он не пил, вёл здоровый образ жизни. И Кадыров действительно оказывал на него сильное влияние», — сказала Германика «РБ Спорт».

Гай Германика права — именно в «Ахмате» Александр на некоторое время обрёл второе дыхание. Емельяненко перебрался в Чечню в 2017 году, причём подписывал контракт на фоне конфликта брата Фёдора и Кадырова. Последний император и глава Чеченской республики остались недовольны друг другом из-за детских боёв, проводившихся в Грозном. Что никак не помешало Александру охотно принять предложение Рамзана.

Как оказалось, решение Емельяненко-младшего оказалось максимально правильным. Александр отбросил вредные привычки и сконцентрировался на тренировках, за полгода сбросив 20 килограммов — его физическая форма внушала большое уважение. В новом промоушене Емельяненко-младший начал с победы, справившись с Джеронимо Дос Сантосом менее чем за минуту. Что очень обрадовало Рамзана.

Емельяненко и Кадыров Фото: Из личного архива Емельяненко

Глава Чеченской республики публично радовался успехам Емельяненко, с которым проводил очень много времени. Мужчины вместе тренировались, ходили на мероприятия и выглядели настоящими приятелями. Рамзан вручил Александру новенький «Мерседес», в ответ Емельяненко подарил великолепные портреты Ахмата Кадырова и Владимира Путина. Кроме подарков, был ещё миллион тёплых слов с обеих сторон.

На Александра вообще стало приятно смотреть: он был бодр и свеж, даже стал немного похожим на культуриста. Скандальные истории и алкогольные похождения остались в прошлом, да по-другому и быть не могло, учитывая, что Емельяненко жил прямо в резиденции Кадырова. Казалось, брат Последнего императора окончательно вернулся к нормальной жизни, но тут он внезапно покинул «Ахмат».

Публичного конфликта не было, стороны утверждали, что просто закончился контракт. Увы, после поражения от Магомеда Исмаилова наш герой снова отправился в загул — самый долгий в своей жизни. Александр не появлялся «на радарах» почти год, а когда всё-таки говорил с журналистами, у него заплетался язык. К счастью, семья и друзья всё-таки вытащили Емельяненко из этой ямы.

Сейчас Александр редко становится героем скандалов, но не похоже, что он ведёт абсолютно здоровый образ жизни. Боец быстро деградирует в спортивном плане, хотя уровень его оппозиции тоже падает. В последнем бою Емельяненко с большим трудом одолел 51-летнего Джеффа Монсона, «задышав» уже в первом раунде. Карьеру Саши может спасти только Чечня. И Рамзан Кадыров.