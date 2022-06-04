В UFC вернулся первый русский чемпион. И это не Хабиб!

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night. В главном поединке Александр Волков сразится с Жаирзиньо Розенстрайком, а в прелимах Ринат Фахретдинов подерётся с Андреасом Михайлидисом. Одним из секундантом Фахретдинова станет Олег Тактаров – первый российский обладатель пояса UFC вернётся в промоушен спустя почти 27 лет.
Тактаров – первый чемпион UFC из России. Есть ли у кого-то в этом сомнения? Да, но не у нас. Сомнения посеяли поклонники Хабиба Нурмагомедова после того, как Орёл взял пояс в 2018 году – до этого момента никто не оспаривал легитимность статуса Тактарова.
Когда чемпионом стал Хабиб, возник вопрос, а можно ли считать Олега Николаевича первым, если он побеждал в турнире-восьмёрке, а не в регулярном чемпионате, как Орёл? Кандидатуру Хабиба, и это вряд ли сюрприз, поддерживали его менеджер Ризван Магомедов и отец Абдулманап Нурмагомедов. Сам Тактаров сильно злился, что кто-то ставит под сомнение его звание первопроходца. «Я жил прекрасно 20 лет. Вдруг откуда ни возьмись появились специалисты. Вдруг откуда ни возьмись появился папа-тренер, великий маг, волшебник – и решил, что я не первый чемпион», – говорил он в интервью YouTube-каналу «От души в душу».
В конце 2010-х любовь фанатов к Хабибу дошла до пика. О Тактарове как первом чемпионе никто не хотел слышать, но поклонников Нурмагомедова аккуратно осадил Дана Уайт, который, хоть и тоже был без ума от Орла, рассудил справедливо. Правда, оставил место для манёвра.
Дана Уайт
Фото: Stephen McCarthy/Getty Images
«Хабиб или Олег? Хм… Ну, если навскидку… Олег владел поясом, ребята? Выиграл турнир? Ну, это пояс. Да, я думаю, вы должны называть Олега первым чемпионом. Если парень выиграл турнир, взял пояс, вы не можете рассматривать его не как чемпиона. Но вообще тут нужен кто-то вроде Джо Силвы – он энциклопедия ММА и знает намного больше меня. Я не так сильно погружён и не хочу быть последней инстанцией – типа «Дана Уайт сказал, что это Олег», – отметил босс UFC.
Мнение бывшего матчмейкера UFC Силвы до сих пор неизвестно. Зато понятно, что споры в целом бессмысленны: Тактаров и Хабиб завоевали пояс в одной организации, и спор о том, кто первый, а кто второй – бессмысленный. Через 20 лет регламент промоушена может поменяться ещё раз – мы снова обнулим заслуги предыдущих чемпионов?
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