Судьи ограбили россиянина! Джо Смит добыл главную победу в карьере в 2021 году. Видео

До боя Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего остаётся несколько часов. Россиянин является фаворитом, но ему нельзя расслабляться ни на секунду. Его соперник – отлично обученный боксёр с тяжёлым ударом. Смит может казаться неуклюжим увальнем, зато в нужный момент он «взрывается», отправляя соперников в нокаут. Впрочем, Джо умеет побеждать и по очкам. Отличный пример – его бой с Максимом Власовым.

Тогда американец и россиянин оспаривали вакантный чемпионский титул в полутяжёлом весе по версии WBO. Большинство экспертов считали фаворитом Смита: на счету Джо было больше крупных побед, а его спортивная форма не вызывала никаких сомнений. А вот Власов к тому моменту не дрался почти полтора года, да ещё и перенёс коронавирус. Но наш соотечественник сумел дать классный бой.

Первые раунды остались за Смитом, проявившим привычную жёсткость и напористость. Максим вытерпел стартовый штурм и начал постепенно прибирать инициативу к своим перчаткам. Россиянин умело пользовался габаритами, переигрывал соперника технически и заставлял вымахиваться. К чемпионским раундам Власов подходил лидером: его тяжёлые удары серьёзно сказались на лице американца, который ещё и задышал.

Однако Смит просто собирался с силами для решающего рывка. На исходе 11-й трёхминутки Джо мощным ударом потряс Власова, который с трудом достоял до гонга. На заключительный раунд Максим вышел, не до конца восстановившись. Как итог – доминирование американца, который не сумел нокаутировать оппонента, зато вчистую забрал раунд. После окончания поединка оба боксёра подняли руки, явно рассчитывая на победу решением.

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Увы, один судья насчитал ничью (114-114), а два его коллеги отдали победу Смиту (116-112, 115-113). Вердикт показался не совсем справедливым: всё-таки на протяжении большей части боя Власов выглядел чуть лучше Джо. С другой стороны, за американца явно сыграла ударная концовка в его исполнении. Нельзя забывать и про фактор «домашнего» судейства. Будем надеяться, Бетербиев не даст Смиту добраться до решения. Нужен нокаут!