Сбрил брови и предлагал другу секс с женой. Самые безумные факты о Шоне О’Мэлли

В ночь со 2 на 3 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 276, в главном поединке которого Исраэль Адесанья проведёт защиту пояса в среднем весе против Джареда Каннонира, а в соглавном событии вечера Алекс Волкановски в третий раз подерётся с Максом Холлоуэем за титул в полулёгком дивизионе. Главный кард турнира откроет восходящая звезда промоушена Шон О’Мэлли, которому предстоит встретиться с Педро Муньозом.

Потенциал О’Мэлли невероятно высок, бойца сравнивают с Конором Макгрегором, а некоторые верят, что ему по силам стать чемпионом в двух дивизионах. Бэкграунд у Шона точно не менее интересен, чем у Ноториуса – собрали семь самых безумных фактов о Сахарке.

Сбрил брови на спор

Сейчас Шон богат и знаменит, но каких-то восемь лет назад парень был нищим – он выступал по любителям и вряд ли мечтал, что когда-нибудь попадёт в UFC. Денег не было, поэтому добывать их приходилось всеми доступными способами. Один из таких – выиграть спор. Шон забился с другом, который не поверил, что тот осмелится сбрить брови. Результат – на лице. «А что вы сделаете ради 50 баксов?» – задался вопросом О’Мэлли в соцсетях.

Шон О’Мэлли Фото: Из личного архива Шона О’Мэлли

Предлагал другу секс с собственной женой

О’Мэлли и его девушка Дэнни давно вместе – у пары даже родилась дочь Елена. При этом возлюбленные разрешают друг другу встречаться с другими. Дэнни однажды благословила Шона на секс с фанаткой, а боец в ответ позволил второй половине переспать со своим другом. Правда, приятель Шона на это не пошёл. Пара открыто разговаривает о сексуальных похождениях, но без ревности и ссор не обходится – пару раз Дэнни даже съезжала из квартиры мужа.

«Она сказала: «Я хочу секса с другим парнем, и вы знакомы». Это был один из моих друзей. Клянусь богом, я сам написал ему. Сказал: «Ты знаешь, какие у нас с Дэнни отношения. Если она захочет тебя, я не буду мешать. И если у вас что-то будет, даю слово, что не буду ничего предпринимать». Но он сам отказался. Мы встретились в кофешопе, он сказал: «Я не уверен, что смогу пойти на это». И у них так ничего и не было. Но в моей голове я уже дал согласие на это», – откровенничал Шон в подкасте Full Send.

Шон О’Мэлли Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Благодарил Конора за идею нокаута

Шон уже успел познакомиться с Ноториусом лично, а пять лет назад писал Маку в личные сообщения соцсетей. Сахарок благодарил Конора за идею нокаута – удар боди-киком, а затем хай-киком с разворота.

Таким образом О’Мэлли вырубил Дэвида Нуззо ещё до UFC – нокаут стал вирусным, за что боец поблагодарил Макгрегора. «Написал Конору в личку: «Этому я научился у тебя», прикрепил видео. Но он так никогда и не ответил мне», – рассказывал Шон.

Подружился со Снуп Доггом

После победы нокаутом над Альфредом Хашакяном на претендентской серии Даны Уайта О'Мэлли рассказал, что Снуп Догг попросил о встрече с ним через журналиста Дэнни Сегуру. «Когда я вошел в его трейлер, он протянул мне косяк. Это походило на фильм. Я пыхтел и пытался не отставать, а у них там был телевизор, который показывал лучшие моменты моего боя, так что мы смотрели и курили. Это было всего 20 или 30 минут, но запомнилось навсегда», – признавался О’Мэлли.

Выступал в профессиональном боксе

Известно, что Шон получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, но мало кто знает о его бэкграунде в профессиональном боксе. На счету О’Мэлли один боксёрский поединок – в 2016 году он победил Дэвида Кортни нокаутом в первом раунде. Несмотря на успех, Шон не продолжил развиваться в боксе, а вернулся к ММА, где на момент поединка его рекорд уже дошёл до 4-0.

Так сильно ударил оппонента, что тот опорожнился

Однажды до Шона докопался 40-летний мужчина по имени Тони. По рассказу О’Мэлли, в голове накачанного и лысого незнакомца не укладывалось, что Сахарок – настоящий боец. Тони предложил на тот момент 19-летнему Шону поспарринговаться. Конечно, О’Мэлли с радостью согласился. Тони, Шон и тренер бойца Тим Уэлш приехали в зал, чтобы провести спарринг в ринге и по всем правилам. Качок понял, что зря нарывался, после того как О’Мэлли провёл мощный боди-кик. На этом моменте чувствительным лучше сразу перейти к следующему факту.

«Я ударил его, и он насрал на мат. Мы не знали и продолжили драться. Я наступил на его дерьмо, это было ужасно. Мы закончили раунд и подумали, что это сделала моя собака», – рассказывал О’Мэлли в подкасте Full Send. Боец прибрал за, как он думал, собакой, а позже посмотрел повтор с записи скрытой камеры и узнал страшную правду. «Мы пересматривали видео, вы можете видеть, как дерьмо выскакивает из его шорт. Это был единственный раз, когда кто-то хотел драться со мной и не верил, что я боец», – резюмировал Сахарок.

Шон О’Мэлли Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Был пойман на допинге

О’Мэлли пришлось сняться с двух поединков в UFC из-за положительных тестов USADA. Впервые боец лишился боя на UFC 229, а затем он столкнулся с шестимесячным отстранением от Атлетической комиссии штата Невада после положительного теста на остарин. Позже О'Мэлли прошёл обширное тестирование, продолжал следить за своими добавками, вёл журналы приема пищи, и в конечном итоге с него были сняты обвинения в умышленном приёме каких-либо веществ, повышающих работоспособность.

Однако из-за дисквалификации Шон не смог подраться с Хосе Киноньесом, а бой с Марлоном Верой состоялся на год позже. При этом в первом случае Сахарок пролетел мимо культового турнира, в главном поединке которого дрались Хабиб и Конор.