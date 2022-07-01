Адесанья отлупил двух россиян и двух украинцев за год. Кому досталось больше всех?

В ночь со 2 на 3 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 276, в главном поединке которого Исраэль Адесанья проведёт защиту пояса в среднем весе против Джареда Каннонье, а в соглавном событии вечера Алекс Волкановски в третий раз подерётся с Максом Холлоуэем за титул в полулёгком дивизионе.

Адесанья стал чемпионом UFC в 2019-м, и в последнее время он дерётся не чаще двух раз в год. Но так было не всегда: в начале карьеры в смешанных единоборствах Иззи совмещал бои по ММА и кикбоксингу, из-за чего дрался невероятно часто. В 2015-м провёл 15 схваток, а в 2016-м – всего на две меньше. 28 поединков за два года – кто из современных чемпионов способен на такое?

Исраэль Адесанья Фото: Jeff Bottari/Getty Images

2016 год для Адесаньи примечателен ещё и тем, что он часто сходился с соперниками из России и Украины. В январе нигериец встретился с Владимиром Катыхиным на турнире в Китае. Для Иззи украинец стал шестым соперником в профессиональных ММА, сам Катыхин был близок к концу карьеры, в течение которой он бился в ACB, M-1, ProFC и даже британском Cage Warriors.

Серьёзный и опытный оппонент не продемонстрировал ничего против совсем юного Адесаньи, который только в первом раунде дважды отправил украинца в нокдаун и чудом не финишировал его в граунд-энд-паунде. Второй раунд не продлился все пять минут – после одного из ударов Иззи у оппонента вскрылась сечка, и поединок завершили, отдав победу Адесанье. Удивительно, что бой остановили без всяких сомнений – повреждение на лице Катыхина не выглядело значительным.

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Через пару месяцев Адесанья реабилитировался на турнире того же промоушена. Новым соперником оказался россиянин Дибир Загиров. Борец вольного стиля по прозвищу Мистер Тейкдаун шёл с приличным рекордом 15-3 и в первом раунде не давал сопернику пространства благодаря своей сильной стороне. Но контролировать Адесанью в партере у Загирова не получалось – после тейкдауна Иззи быстро поднимался.

В конце первого отрезка Адесанья отправил Дибира в нокдаун после удара хай-киком, но не убедил судью при добивании. На старте второй пятиминутки Загиров включил режим панчера и попёр на Исраэля, а тот лишь играючи уклонялся. А в середине раунда уже нигериец перехватил инициативу и забил россиянина у сетки – в этот раз рефери не увидел активной защиты и остановил схватку. Это поражение стало для Загирова последним – больше он в клетку не выходил.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Panda Fighter.

В перерыве между поединками по ММА Адесанья рубился в кикбоксинге. После схватки с Катыхиным он досрочно победил француза Карла Н’Диайе, а за победой над Загировым последовало первое поражение от того самого Алекса Перейры. Бразилец, который рвётся к титульнику в UFC, одолел Иззи единогласным решением судей.

В мае Адесанья встретился с российским бойцом Мурадом Курамагомедовым. Ударник из Махачкалы до боя с Иззи проиграл лишь однажды и выглядел опасным оппонентом. Курамагомедов действовал агрессивно весь первый раунд – он шёл вперёд, выбрасывал много ударов и явно нацеливался нокаутировать любимца китайской публики. Большая часть пятиминутки прошла в стойке, а в конце Адесанья перехватил ногу соперника и влупил сочный правый хук.

Курамагомедов упал, а нигериец кинулся добивать, и Мураду прилетело ещё несколько акцентированных ударов. Защищался россиянин неумело, поэтому Исраэль быстро вышел в фулл-маунт, после чего началось настоящее избиение. С момента нокдауна и до сирены на перерыв (а Курамагомедов до неё дожил) Адесанья нанёс минимум 50 акцентированных ударов в голову. Часть из них пришлась в затылок, поэтому к судье возникает сразу два вопроса. Во-первых, почему он не сделал предупреждение, а во-вторых, почему не остановил бой – всё-таки Курамагомедов уже толком не защищался.

На второй раунд Курамагомедов вышел без сил. Он продолжал рубиться, но регулярно открывался – Адесанье нужен был один точный удар. Он случился спустя минуту после сирены, когда колено Иззи прилетело в голову россиянину. Он согнулся, и судья сразу прибежал, чтобы сигнализировать об остановке – видимо, понял, что этому парню на сегодня хватит.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Panda Fighter.

А уже через месяц нигериец сразился с украинцем Виталием Кодиным – в этот раз по правилам кикбоксинга. Чемпион мира и Европы по тайскому боксу дал Исраэлю самый конкурентный поединок – парни провели три раунда по три минуты, за которые оба не побывали в нокдауне. Как потом отмечал Кодин, его удивила чувствительность Адесаньи – по нигерийцу было сложно попасть. При этом жёстких ударов украинец не почувствовал.

После этого поединка Адесанья подрался ещё шесть раз в 2016 году и все поединки закончил победами. 2017-й он начал с двух поражений кряду и, вероятно, поэтому резко снизил частотность появлений в ринге и клетке. Следующий бой Иззи против бойца из России или Украины вряд ли состоится скоро – в среднем весе пока нет претендентов. Самый вероятный соперник – Хамзат Чимаев. Чеченский швед нацелен подняться в весе после завоевания пояса в полусреднем дивизионе, а Адесанья уже отметил, что ему интересен такой поединок.