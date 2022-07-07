Моментальная карма! Соперник угрожал Физиеву расправой и тут же улетел в нокаут. Видео

В ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC Fight Night, в главном поединке которого Рафаэль дос Аньос встретится с Рафаэлем Физиевым. Боец из Киргизии прославился фирменным уклонением от ударов в стиле фильма «Матрица». Эту фишку Рафа практиковал ещё во время выступлений в муай-тай, но в том виде спорта он удивлял не только крутой защитой.
Самый вирусный нокаут Физиев выдал в поединке против местного чемпиона Йодпайака. Таец – ровесник Рафаэля, но при этом он намного опытнее. На момент боя представитель Киргизии выиграл 50 схваток при 20 поражениях, а его оппонент одержал 140 побед, 17 раз проиграл и две встречи завершил вничью.
Йодпайак был невероятно уверен в себе. Он выбрасывал много хай-киков, но урон Рафаэлю они не наносили. Однажды Физиеву даже удалась фирменная «Матрица». После первого раунда таец, вероятно, немного засомневался в себе. В перерыве он показал Рафе угрожающий жест – провёл пальцем по шее.
В первую же секунду второго отрезка Йодпайак выбросил резкий хай-кик, от которого Физиев успешно увернулся, после чего отвлёк внимание тайца лоу-киком и провёл двойку. Таец не выдержал ударов Рафаэля с обеих рук и упал. Пока судья отсчитывал секунды, Йодпайак поднялся, чтобы продолжить схватку, но тут же зашатался и снова лёг на спину, после чего рефери закончил поединок.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sayat Abdrakhmanov.
Физиев перешёл в ММА, где продолжил вырубать соперников, но больше никто не угрожал ему неуместными жестами. За несколько лет Рафаэль приблизился к званию претендента – в следующем поединке он сразится с бывшим чемпионом UFC Рафаэлем дос Аньосом, бразильцем, который давал сложные бои Хабибу Нурмагомедову и Камару Усману.
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