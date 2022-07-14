Телохранитель Путина вырубил бразильца суперударом. Этого россиянина боготворят в Китае

Вечером 16 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC Fight Night 210, в главном событии которого Брайан Ортега подерётся с Яиром Родригесом. В мейн-карде ивента Ли Цзинлян встретится с Муслимом Салиховым. Российский боец провёл уже шесть поединков в промоушене и выиграл пять из них, а китаец в прошлом бою уступил Хамзату Чимаеву.

Салихов – боец с необычной карьерой. В Китае Муслим даже популярнее, чем его соперник, хотя Ли не раз побеждал серьёзных соперников, и при этом китаец до сих пор держится в рейтинге топ-15. Салихова любят в КНР не просто так: помимо того, что бóльшая часть его ММА-карьеры прошла там, Муслим долгое время выступал по ушу-саньда и стал первым в истории чемпионом мира не из Китая. Россиянин – самый титулованный ушу-саньдист в мире, а азиатские фанаты прозвали его Королём кунг-фу.

Муслим Салихов Фото: Getty Images

Но это прозвище – не единственное, которым наградили Салихова китайцы. Местные медиа до сих пор именуют Муслима не иначе как Телохранитель Путина – якобы боец когда-то работал в службе охраны президента России. Салихов только усмехается, когда вспоминает, как возник этот необычный псевдоним.

«Путин баобьяо», – говорит он, используя китайское слово для обозначения телохранителя. «Прежде чем я завоевал титул Короля кунг-фу, российская команда по карате приехала на матч Россия – Китай. Россияне уступили, а тяжеловес Сергей Осипов проиграл нокаутом. Журналисты в Китае узнали, что он был в службе безопасности, думаю, работал в группе личной охраны правительства. Когда в одну ночь я побил четырех китайских бойцов, они спросили меня, не Путин ли меня подослал, чтобы отомстить за Сергея», – вспоминал Салихов.

Поначалу боец открещивался от прозвища, ведь он никогда не охранял президента. Но потом просто смирился – теперь вместо того, чтобы отрицать необычный бэкграунд, Салихов в шутку говорит: «Я не могу об этом распространяться».

Китайские фанаты ММА тоже в восторге от Салихова. Боец – выпускник школы ушу-саньда «Пять сторон света», откуда также вышел, например, Забит Магомедшарипов. Драться скучно эти парни не умеют, а любимый приём Муслима – удар разворота, который в Китае называют «дракон, щёлкающий хвостом».

На турнире Kunlun Fight в 2016 году Салихов применил фирменный кик на бразильце Иване Жорже. Причём первая попытка Муслима обернулась неудачно: на 18-й секунде боя он попал сопернику в пах. Жорже согнулся и восстановился примерно через минуту. Когда поединок возобновился, Король кунг-фу долго выцеливал второй шанс, и на 64-й секунде щелчок дракона пришёлся прямо в подбородок бразильцу. Жорже упал на спину, а Салихову даже не пришлось добивать – судья тут же остановил поединок.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале M-1 Global World. Права на видео принадлежат Kunlun Fight.

С более скилловым в стойке Ли Цзинляном такое провернуть будет сложно. Но поединок в любом случае получится одним из самых интересных в карде – нет сомнений, если бы UFC планировал ивент в Китае, этот бой стал бы главным событием.

В случае победы над Ли 38-летний Салихов влетит в топ-15 полусреднего веса. Муслим раньше уже входил в рейтинги, но в последние годы боец выступает не слишком активно, проводя по одному поединку в год. И всё же даже в этом возрасте ему по силам если не добраться до самого верха, то как минимум уверенно держаться в топ-10.