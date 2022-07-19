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Самый возрастной дебют в боксе, Пол Януцци, Дьюи Бозелла, дед в ринге

«Жена не отпустит на второй бой». В профессиональном боксе дебютировал 52-летний дедуля!
Александр Фролов
Самый возрастной дебют в боксе
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После боя Януцци заявил, что ему чуть не «оторвали голову».

Не только любви «все возрасты покорны». Бокс тоже принимает всех желающих: от самых маленьких до откровенно пожилых. Другое дело – профессиональный бокс, куда бывает непросто пробраться даже молодым и талантливым спортсменам. Что уже говорить про стареющих любителей бокса, которым, казалось бы, путь в профи попросту «заказан». Но было бы желание – возможность всегда найдётся!

Вот и 52-летний американец Пол Януцци, у которого уже растут внуки, всю жизнь хотел стать профессиональным боксёром. В любительском боксе Пол добивался неплохих успехов на региональном уровне, потом же пошёл по другому карьерному пути. При этом Януцци продолжал заниматься боксом «для себя», поддерживая себя в форме. И к 50 годам внезапно понял, что готов реализовать мечту стать профи.

Через несколько месяцев нашлись желающие помочь пожилому боксёру. Ему быстро оформили лицензию, утрясли все организационные вопросы и даже подыскали соперника. На боксёрском вечере в Массачусетсе Януцци встретился с 35-летним бразильцем Люсинеем Сантосом, имеющим некоторый опыт профессиональных боёв. Впрочем, опыт абсолютно негативный – на счету Сантоса были лишь четыре поражения.

Несмотря на весьма солидный возраст, Пол с первых секунд смело бросился на более молодого соперника. Тот тоже решил «зарубиться», и два боксёра начали чуточку неуклюжий, зато весьма агрессивный и размашистый размен. В котором сильнее оказался 52-летний дедушка – победа нокаутом в первом раунде! Януцци взял верх благодаря солидной любительской школе и громадному желанию.

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После боя ветеран подчеркнул, что больше в профессиональный ринг никогда не выйдет: «Когда я увидел, как широко бьёт Сантос, то понял, что нужно двигать головой. Мы бросали удары, это было весело. Отдаю ему должное, парень пытался оторвать мне голову. Но я знал, что мои навыки помогут мне. И да, одного боя с меня хватит. Жена не отпустит на второй бой».

Жаль, что Януцци завязал с профессиональным боксом, но рекорд он всё-таки поставил. На момент дебюта Пол оказался на несколько месяцев старше легендарного Дьюи Бозелла, дебютировавшего как профи в 2011 году. Но та история была намного трагичнее: Бозелл сначала провёл 26 лет в тюрьме по ложному обвинению. После выхода на свободу Дьюи решил исполнить боксёрскую мечту и, кстати, тоже одержал победу – только по очкам.

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