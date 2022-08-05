«Я уважаю Путина». Бразилец высмеял бойцовский дух россиян – потом пришлось объясняться

Вечером 5 августа состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Вячеслав Дацик подерётся с Джеффом Монсоном по правилам ММА. А в мейн-карде состоится поединок Гаджи Наврузова и Фернандо Родригеса, и повышенное внимание к этому бою привлёк бразилец высказываниями на пресс-конференции.

«Я родом из Бразилии, из мест, где не каждый выживет. Проводил бои в Бразилии, дрался в Польше. После того, как я выступал в KSW, что для меня бои с россиянами? Они не обладают таким духом, как ребята из Польши. А о духе бразильцев я вообще молчу», – выдал Родригес, слова которого приводит РЕН ТВ.

Фернандо Родригес Фото: Из личного архива

Когда у бразильца уточнили, что он хочет этим сказать, он отметил, что уважает всех спортсменов из России, но считает всех вокруг ниже себя, безоговорочно лучшего бойца. Слова Родригеса быстро разлетелись по всем медиа – тогда он понял, что сказал глупость и пора оправдываться.

«Я ничего не хотел сказать против русских. Я очень уважаю русскую культуру, мне нравится российская борцовская школа. Но могу сказать, что мои слова о россиянах поняли неправильно. Я могу говорить много комплиментов России. Я уважаю президента Владимира Путина, российская армия вызывает огромное уважение. Российская культура и история имеют большое значение во всем мире. Здесь, как мне кажется, люди счастливо живут. И я очень надеюсь, что мне впервые удастся победить на русской земле», – сказал Родригес.

Верить бразильцу сложно – непонятно, какие именно слова в России поняли не так. Родригес даже не уточнил, что дело в некорректном переводе. Получается, его слова передали верно, просто россияне восприняли их не так, как он хотел? Лесть бойца и вовсе стоит проигнорировать – примерно в такой же интонации о стране говорит каждый второй иностранец, который приезжает сюда заработать.

Родригес утверждал, что он выше остальных и не верил, что поединки с русскими для него – проблема. При этом сам он не раз проигрывал бойцам из России. Совсем недавно бразилец уступил Сергею Билостенному на турнире RCC. Этот бой – лучшее воспоминание Родригеса, связанное с россиянами: он уступил раздельным решением и смотрелся неплохо. В остальных поединках всё было гораздо хуже.

В феврале 2020-го бразилец встретился с Сергеем Харитоновым на турнире промоушена WTKF. На восьмой секунде второго раунда Харитонов донёс несколько точных ударов в голову – бразилец улетел в нокаут. А шестью месяцами ранее Родригес устроил блестящий дебют Кириллу Корнилову. Боец впервые подрался в профессионалах и в первом раунде левым джебом вырубил «сильного духом» так, что тот ещё пару минут не мог встать.

Права на видео принадлежат «РЕН ТВ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале World Total Kombat Federation.

Теперь Родригесу предстоит провести бой с Гаджи Автоматом. У бразильца есть неплохие шансы победить – Наврузов дебютирует в ММА, а раньше выступал в боксе и кулáчке. У Гаджи наверняка будут проблемы с партером, чем может воспользоваться Родригес. В ином случае мы увидим ещё одну победу нокаутом над «сильным духом» бразильцем.