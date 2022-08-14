Непобедимый Профессионал жёстко расправился с американцем. Россия захватывает UFC! Видео

Очередной турнир UFC получился достаточно зрелищным, несмотря на минимум громких имён среди участников. По традиции, не обошлось без россиян: наш соотечественник Азамат Мурзаканов проводил свой второй официальный бой под эгидой главного промоушена планеты. Соперника подобрали серьёзного — Девин Кларк выступает в UFC c 2016 года, успев подраться со многими топовыми бойцами полутяжёлого дивизиона.

Впрочем, россиянин всё равно считался фаворитом. За него говорила статистика: все 11 предыдущих профессиональных боёв Мурзаканов выиграл, лишь дважды позволив оппонентам дотянуть до судейского решения. 35-летний уроженец Кабардино-Балкарии по прозвищу Профессионал обладает отличным ударом с обеих рук, хорошо защищается в партере и безостановочно прессингует — отличный набор навыков для больших достижений.

Хотя Мурзаканов начал поединок немного суетливо, преимущество всё равно было на его стороне. Россиянин донёс до соперника несколько тяжёлых ударов, что помогло ему уверенно забрать первый раунд. Следующая пятиминутка вновь началась с удачных действий Азамата: пропустив пару боковых, американец начал убегать. Профессионал повалил Кларка и был близок к досрочной победе, но Девин сумел выдержать шквал атак благодаря удачной защите.

В третьем раунде ситуация в октагоне не изменилась. Теперь Мурзаканов выцеливал корпус Кларка — после очередного апперкота американец схватился за рёбра и рухнул. Там Девин снова отчаянно выживал, однако Профессионал был настойчив — и рефери пришлось досрочно останавливать бой! Кажется, Россия получила новую звезду полутяжёлого веса. Наши спортсмены снова захватывают главный промоушен мира, что не может не радовать.