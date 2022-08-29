Глухой нокаут за 44 секунды. Боксёр проехался лицом по канвасу. Видео

Утром 28 августа в Талсе, штат Оклахома, США, состоялся вечер бокса, организованный промоушеном Top Rank. В главном событии Хосе Педраса встретился с Ричардом Комми – поединок завершился вничью раздельным решением судей. А в одном из боёв мейн-карда состоялся быстрый и красивый нокаут – Ричард Торрес-младший финишировал Марко Антонио Канедо.

Торрес – серебряный призёр Олимпиады-2020. Американец вышел в финал Игр в Токио, победив кубинца Дайньера Перо решением большинства судей и нокаутировав казахстанца Камшыбека Кункабаева. В финале Ричард по очкам уступил представителю Узбекистана Баходиру Жалолову.

Профессиональную карьеру Торрес начал весной 2022-го. За год 23-летний боксёр провёл три поединка (бой с Канедо стал третьим) и во всех победил нокаутом. Ричард родом из боксёрской семьи – его отец и дед тоже выступали в этом виде спорта.

Соперник Торреса не выглядит таким же перспективным. Марко Антонио Канедо перед боем с Ричардом проиграл два раза подряд, а в последний раз он побеждал в апреле 2021-го. Поэтому неудивительно, что бой закончился уже на 44-й секунде первого раунда.

Хотя мог бы и раньше: на 20-й секунде Торрес отправил соперника в нокдаун левым джебом. У Канедо подкосились ноги, он упал на колени, и судья разнял боксёров. Но призёр Олимпиады не планировал останавливаться. Он агрессивно шёл вперёд и в результате одной из атак попал в челюсть Канедо левым оверхендом, после чего добавил правым хуком. Получился глухой нокаут – мексиканец упал лицом вперёд, проехавшись по настилу.

Права на видео принадлежат Top Rank. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Хорошая заявка для Торреса, но молодому боксёру пора усиливать оппозицию. У Ричарда достаточно высокий уровень, и вырубать парней вроде Канедо он может хоть каждую неделю.