Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Ирина Алексеева подписала контракт с UFC, зачем Русская Ронда Роузи нужна Дане Уайту

UFC внезапно подписал Русскую Ронду. На что рассчитывает Дана Уайт?
Евгений Нарижный
Зачем UFC подписал Русскую Ронду
Комментарии
Возможно, босс UFC будет продвигать Ирину Алексееву из-за её сходства с легендой.

Утром 31 августа на турнире Dana White’s Contender Series россиянка Виктория Дудакова победила Марию Сильву и получила контракт с UFC. А днём ранее стало известно, что промоушен пополнила ещё одна представительница России. Новым бойцом организации стала 32-летняя Ирина Алексеева по прозвищу Русская Ронда.

Алексеева выступала в Bellator, но её освободили от контракта. В промоушене Скотта Кокера Ирина провела лишь один поединок – единогласным решением судей победила француженку Стефани Пейдж. Всего карьера Русской Ронды насчитывает скромные четыре победы и одно поражение – так зачем она нужна в UFC?

Ирина Алексеева

Ирина Алексеева

Фото: Из личного архива спортсменки

Виктории Дудаковой президент лиги уже выписал очень жирные авансы – назвал её сильной ментально и физически и даже не исключил, что девушка станет чемпионкой. Но переход Алексеевой Дана Уайт никак не комментировал. Может, просто не хочет раньше времени раскрывать все планы на Ирину?

У каждой олдскульной звезды UFC есть последователи или преемники. Ислам Махачев – полноправный продолжатель дела Хабиба Нурмагомедова, Яна Гэрри вовсю называют новым Конором. А вот в женских дивизионах такой тенденции нет – новой Джины Карано, Ронды Роузи и Холли Холм так и не появилось. Не исключено, что Дана Уайт так соблазнился сходством Алексеевой с Роуди, что хочет продвигать её лишь на этом основании – фанаты всё равно заинтересуются.

Из общего с Рондой у Ирины ещё и победа армбаром в первом раунде – только у Роузи таких в карьере было восемь (и ещё одна – в третьем), а у Алексеевой – всего одна. Как-то маловато, чтобы проводить параллели, но, похоже, в UFC купились на эту схожую деталь. Вероятно, промоушен сделает всё, чтобы Ирину ассоциировали с Рондой – по крайне мере, так будет до первого поражения россиянки.

«Инспекторы ВАДА меня кинули». Русская Ронда готовится к дебюту в Bellator «Инспекторы ВАДА меня кинули». Русская Ронда готовится к дебюту в Bellator
Разделась на весах и дралась с травмой. Русская красавица получила контракт с UFC! Видео Разделась на весах и дралась с травмой. Русская красавица получила контракт с UFC! Видео
Брат Хабиба получил титульник по блату. Теперь главное — не опозориться Брат Хабиба получил титульник по блату. Теперь главное — не опозориться

Алексеева амбициозна – в Bellator он планировала подраться с Крис Сайборг, а теперь намерена добраться до Аманды Нуньес. Но пока эти громкие заявления ничем не подкреплены. Единственную победу над относительно сильным соперником Русская Ронда одержала в категории до 57 кг, хотя в UFC она будет биться в 61 кило. А среди остальных соперниц только у одной был положительный рейтинг – ей Ирина уступила.

Неизвестно, заинтересован ли лично Дана Уайт в продвижении Алексеевой, но ему не стоит строить на неё слишком много планов. Русская Ронда не проверена соперницами уровня UFC, а продвигать проигрывающего бойца – крайне непростое дело.

Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC UFC Дана Уайт Ронда Роузи •••

Заглавное фото: Из личного архива Ирины Алексеевой / Carmen Mandato, Jeff Bottari/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022