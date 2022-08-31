UFC внезапно подписал Русскую Ронду. На что рассчитывает Дана Уайт?

Утром 31 августа на турнире Dana White’s Contender Series россиянка Виктория Дудакова победила Марию Сильву и получила контракт с UFC. А днём ранее стало известно, что промоушен пополнила ещё одна представительница России. Новым бойцом организации стала 32-летняя Ирина Алексеева по прозвищу Русская Ронда.

Алексеева выступала в Bellator, но её освободили от контракта. В промоушене Скотта Кокера Ирина провела лишь один поединок – единогласным решением судей победила француженку Стефани Пейдж. Всего карьера Русской Ронды насчитывает скромные четыре победы и одно поражение – так зачем она нужна в UFC?

Ирина Алексеева Фото: Из личного архива спортсменки

Виктории Дудаковой президент лиги уже выписал очень жирные авансы – назвал её сильной ментально и физически и даже не исключил, что девушка станет чемпионкой. Но переход Алексеевой Дана Уайт никак не комментировал. Может, просто не хочет раньше времени раскрывать все планы на Ирину?

У каждой олдскульной звезды UFC есть последователи или преемники. Ислам Махачев – полноправный продолжатель дела Хабиба Нурмагомедова, Яна Гэрри вовсю называют новым Конором. А вот в женских дивизионах такой тенденции нет – новой Джины Карано, Ронды Роузи и Холли Холм так и не появилось. Не исключено, что Дана Уайт так соблазнился сходством Алексеевой с Роуди, что хочет продвигать её лишь на этом основании – фанаты всё равно заинтересуются.

Из общего с Рондой у Ирины ещё и победа армбаром в первом раунде – только у Роузи таких в карьере было восемь (и ещё одна – в третьем), а у Алексеевой – всего одна. Как-то маловато, чтобы проводить параллели, но, похоже, в UFC купились на эту схожую деталь. Вероятно, промоушен сделает всё, чтобы Ирину ассоциировали с Рондой – по крайне мере, так будет до первого поражения россиянки.

Алексеева амбициозна – в Bellator он планировала подраться с Крис Сайборг, а теперь намерена добраться до Аманды Нуньес. Но пока эти громкие заявления ничем не подкреплены. Единственную победу над относительно сильным соперником Русская Ронда одержала в категории до 57 кг, хотя в UFC она будет биться в 61 кило. А среди остальных соперниц только у одной был положительный рейтинг – ей Ирина уступила.

Неизвестно, заинтересован ли лично Дана Уайт в продвижении Алексеевой, но ему не стоит строить на неё слишком много планов. Русская Ронда не проверена соперницами уровня UFC, а продвигать проигрывающего бойца – крайне непростое дело.