Где смотреть онлайн-трансляцию боя Чимаева и Диаза. Продолжатся ли беспорядки на UFC 279?

Дата и время турнира UFC 279

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат Чимаев — Нейт Диаз. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, в карде которого значатся поединки россиянина Дениса Тюлюлина, молдаванина Иона Куцелабы, а также легенды UFC Тони Фергюсона.

Начало бойцовского вечера назначено на 1:00 мск. Ориентировочный старт поединка Хамзата Чимаева и Нейта Диаза — не ранее 7:00 мск.

Прямая трансляция боя Хамзат Чимаев — Нейт Диаз

Посмотреть весь турнир UFC 279 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Полный кард турнира UFC 279: Чимаев — Диаз

Основной кард

Хамзат Чимаев (№ 3 рейтинга дивизиона) — Нейт Диаз, полусредний вес;

Ли Джинлианг (№ 14) — Тони Фергюсон (№ 11), полусредний вес;

Кевин Холланд — Даниэль Родригес, промежуточный вес;

Ирене Альдана (№ 4) — Мэйси Чиассон (№ 10), женский легчайший вес;

Джонни Уокер (№ 13) — Ион Куцелаба, полутяжёлый вес.

Предварительный кард (прелимы)

Хаким Даводу — Джулиан Эроса, полулёгкий вес;

Денис Тюлюлин — Джейми Пикетт, средний вес;

Джейк Коллье — Крис Барнетт, тяжёлый вес;

Норма Дюмонт Виана (№ 15) — Даниэль Вольф, женский полулёгкий вес;

Чад Анхелигер — Хейли Алатенг, легчайший вес;

Мелисса Мартинес — Элис Рид, женский минимальный вес.

Материалы по турниру UFC 279

Прогноз на бои Чимаев — Диаз и Фергюсон — Джинглианг

Экс-чемпион М-1 Challenge в полутяжёлом весе Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.



«Сейчас я не вижу шансов у Нейта Диаза. От Диаза осталось только имя. Думаю, что он не протянет полную дистанцию. Конечно, он посопротивляется. Но это будет сопротивление, а не противостояние. То есть один будет избивать, а другой — пытаться выжить, чтобы себя защитить. Это нельзя назвать боем.



Есть такое задание – отработка в парах. Например, в дзюдо, ты пытаешься сделать бросок, а спарринг-партнёр упирается. Он не даёт тебе это сделать. То же самое и здесь. Хамзат будет его бить и бороть, а Диаз будет сопротивляться. Но этого будет, конечно же, недостаточно.

Хотя он живучий и долгоиграющий. Его очень тяжело финишировать, потому что у него есть хорошая функицоналка и характер. Плюс есть такие бойцы от природы, которые быстро взрываются и так же быстро угасают. А Диаз не такой. Он не особо взрывной, он больше похож на стайера. Не зря же он триатлоном занимается. Он может работать довольно долго в среднем и немного выше среднего темпе.



Если бы у Хамзата были проблемы с функционалкой и он умирал бы во втором раунде, тогда да. Но я не думаю, что у него будут такие проблемы. Ну и сопротивление Диаза будет не настолько сильное, чтобы обесточить Хамзата и забрать у него все силы. Это 100% неконкурентный бой», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Бывший боец UFC Рамазан Эмеев поделился ожиданиями от поединка шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева и американца Нейта Диаза на турнире UFC 279 в Нью-Йорке.



«Думаю, Хамзат просто его переедет. Скорее всего, в конце второго раунда Хамзат добиванием выиграет. А так, если бы этот бой лет пять-семь тому назад был, может, Диаз до конца продержался бы. Дадут ли Чимаеву титульник после победы? В UFC этого хотят, потому что у него должен был бой состояться с Леоном Эдвардсом. Сейчас на кону пояс, это интересно будет. Думаю, где-то в начале следующего года сделают титульник.



Усман? Моё мнение, что сделают бой Чимаеву. Сначала говорили об Усмане, но потом история утихла, если я не ошибаюсь. Планируют третий бой? Думаю, в UFC по-любому хотят, чтобы Чимаев дрался за пояс, потому что у него хороший рекорд, ноль поражений. И Дане Уайту он очень нравится», – сказал Эмеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.