Канело обленился и деградирует. Победа 40-летнего Головкина теперь реальна

17 сентября состоится заключительная часть трилогии между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным. Канело вовсю грозится отправить 40-летнего GGG на пенсию. Однако мексиканец и сам сдал позиции за последние четыре года — относительно своего пика.

Если казахстанец сбавил в силу возраста, что простительно, то Альварес снизил к себе требования после перехода во второй средний вес, где чемпионами были посредственности. Исключение — Билли Джо Сондерс.

Раньше Сауль брал верх за счёт эталонной техники и потрясающих рефлексов, то есть благодаря умному ведению боя. На этом он и сделал себе имя и репутацию. А теперь Альварес полагается только на ударную мощь. Он ходит за своими оппонентами как прямолинейный панчер. Канело сближается не через уклоны и нырки, как в начале и середине прошлого десятилетия, а через банальную глухую защиту.

Из-за такой перестройки Альварес проигрывал бои на дистанции, пока не доставал противников решающим ударом. Так было с Амиром Ханом и Билли Джо Сондерсом. Головкин в первой встрече лидировал до чемпионских раундов, а Сергей Ковалёв уступал с минимальным преимуществом.

Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс Фото: Al Bello/Getty Images

Глядя на всё это, Дмитрий Бивол избрал правильную тактику — боксировать, а не рубиться. Поэтому победа россиянина не выглядела настолько сенсационной. С пиковым Канело было бы куда сложнее совладать из-за его богатого арсенала. Наш боец победил не за счёт экстраординарного плана, а потому, что Сауль предоставил удобные Биволу условия для работы. Это стало роковой ошибкой. Он наивно надеялся, что сможет перебить более крупного и мощного бойца.

Поэтому у Головкина появляются шансы. В начале этого года я списывал GGG после невыразительного перфоманса против среднего японца Риото Мураты. Но с нынешним Канело казахстанец может совладать. Для этого необходимо подтянуть физику хотя бы до образца 2018 года и повторить геймплан второго боя (активная работа на ногах и корпусом). В этом случае успех реален.

Сейчас мексиканца можно и нужно перебоксировать. Бивол показал на своём примере, что это осуществимо. Главное — не прижиматься к канатам и не собирать удары ни своей головой, ни глухой защитой. Всё-таки пушечная мощь до сих пор осталась при нём. За последние четыре года Альварес стал примитивным и предсказуемым. Его прошлые оппоненты выходили с планом не пропустить. Но они боялись ударной мощи, из-за чего проигрывали ещё до выхода в ринг. Головкин сам может тяжело ударить, поэтому его не напугать панчерами.

Теперь Канело рискует повторить участь Энтони Джошуа, который до поры до времени казался неуязвимым. Но британец напоролся на более умного украинца, устроившего декласс. То же самое сейчас может произойти с мексиканцем. Головкину нечего терять — он и так недвусмысленно намекал, что, скорее всего, повесит перчатки на гвоздь после этого боя. А Альваресу 32 года. Поэтому поражение от возрастного GGG сильно ударит по его имиджу. И тогда империя хвалёного мексиканца окончательно падёт.