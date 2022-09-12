Канело вырубил россиянина уже во втором раунде. Поражение сломало нашего боксёра. Видео

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей. В предыдущем поединке Трипл Джи победил японца Риоту Мурату, а Сауль уступил россиянину Дмитрию Биволу. Для Канело бой с Биволом стал третьим противостоянием в карьере против представителя России.

Впервые мексиканец бился с российским боксёром ещё в августе 2009-го, когда соперником Канело был Марат Хузеев. Россиянин начал карьеру с 13 боёв без поражений – 12 побед и одна ничья. Но к поединку против Канело он подошёл с уже далеко не идеальным рекордом 18-4-1. Сам мексиканец в тот момент наколотил уже 27 побед при одной ничьей.

Поединок проходил в Мексике – удивительно, но в тот момент Альварес лишь пару раз выбирался на бой за пределы родной страны. А вот Хузеев попутешествовал – похоже, боксёр приезжал в любую страну, куда его приглашали, от Дании до Албании. Но Мексика стала его первым трипом за пределы Европы. Повод имелся – боксёры спорили за вакантный пояс WBC Young World в полусреднем весе.

Перед поединком Хузеев расстраивался из-за климата, но обещал удивить Канело: «Постараемся преподнести сопернику сюрприз. К сожалению, акклиматизация даётся тяжело. Для меня здесь крайне непривычные климатические условия. Душно. После 4–5-го раунда начинаешь задыхаться. Но с каждым днём чувствую себя всё лучше и, надеюсь, в бою, как это обычно бывает, откроется второе дыхание. С тренером Сергеем Собиновым готовим несколько вариантов плана на бой. Но, думаю, в конечном счёте попробуем обмануть его и подкараулить с жёстким ударом. Альварес грешит излишней самоуверенностью, можно попробовать сыграть на этом».

Соперники действовали осторожно в первом раунде. Они держали дистанцию и не спешили с резкими атаками. Лишь однажды Сауль слегка потряс Хузеева правым кроссом, но россиянин удержался на ногах. Во второй пятиминутке Канело работал активнее, и Марат к этому оказался не готов. Мексиканец доносил до головы оппонента удар за ударом. Одна из простых комбинаций закончилась нокаутом: Альварес попал три раза подряд, и Хузеев упал лицом на настил. Российский боксёр пытался подняться, но не вышло – Сауль слишком жёстко его избил.

Поражение от Канело будто сломало Хузеева. С тех пор он выиграл лишь в двух поединках из 18, а сейчас идёт на серии из 13 поражений. 41-летний боксёр всё ещё не закончил карьеру: через четыре дня после боя Альвареса с Головкиным его ждёт противостояние с Артуром Акавовым, в котором он, скорее всего, снова уступит.