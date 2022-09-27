Фёдор не закончит карьеру без реванша с Бейдером. Хочет опять улететь в нокаут?

Фёдор Емельяненко по-прежнему не знает, где, когда и с кем будет биться в Bellator. У Последнего Императора остался один поединок по контракту, и после боя он вроде даже готов завершить карьеру, но соперник нужен громкий. Скотт Кокер вовсю ищет варианты на стороне, но Емельяненко-старший упрямо настаивает на одном бойце, которого хочет видеть напротив. Речь, конечно, о Райане Бейдере.

В январе 2019-го тяжеловесы встретились в финале Гран-при, и Фёдор проиграл за 35 секунд. Бейдер до сих пор правит тяжёлым дивизионом, а Последний Император мечтает о том, чтобы взять реванш. Пока Кокер заявляет о теоретическом бое Емельяненко с Андерсоном Силвой, российский боец вообще вряд ли думает об экс-чемпионе UFC. Его интересует только Бейдер, и в каждом интервью на вопрос о следующем сопернике Фёдор называет его имя.

Последнему Императору в принципе всё равно, где и с кем говорить о Бейдере. Он готов использовать любой случай, чтобы напомнить, что другой оппонент ему не интересен. Фёдор снялся в рекламе окон в YouTube, где в конце ролика ведущий задал бойцу несколько вопросов о планах. «Бой будет в Америке, если бог даст. В следующем году, в первой половине. Соперник? Надеюсь, что Бейдер не словит измену, и мы с ним побьёмся за звание чемпиона. Это будет в январе, если бог даст. Ну, или февраль-март. Точно ли я попаду в США? Тоже вопрос», – сказал Емельяненко.

Фёдор Емельяненко Фото: Masashi Hara/Getty Images

Из этих слов можно понять одно: бой состоится, если бог даст, а так нет никаких оснований полагать, что стороны близки к соглашению и вот-вот анонсируют его официально. У Бейдера нет рациональных причин проводить защиту титула против Фёдора – только хорошая финансовая мотивация от организации, но и её можно не дождаться.

И всё же Последний Император, похоже, готов идти до конца. Не исключено, что Фёдор найдёт способ убедить все стороны в необходимости этого поединка. Но чрезмерное рвение в итоге может закончиться грустно, и тогда завершение карьеры снова придётся отложить.