Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус. Где смотреть возвращение Бронзового бомбардировщика

Дата и время боя
Поединок между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом состоится в ночь с 15 на 16 октября по московскому времени в Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк, США). На кону будет стоять звание официального претендента на пояс WBC, принадлежащий Тайсону Фьюри.
Для Уайлдера это будет первый бой после трилогии с Цыганским королём, обернувшейся крахом для Бронзового бомбардировщика. А для Хелениуса это самый суровый тест в карьере. Ранее Северный кошмар проигрывал Диллиану Уайту с разгромным счётом на судейских карточках. Но он смог дважды нокаутировать крепкого поляка Адама Ковнацки.
Начало трансляции основного карда — в 4:00 мск, Уайлдер и Хелениус выйдут в ринг примерно в 7:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию этого боя.
Прямая трансляция боя Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус
Трансляцию боксёрского турнира с главным боем Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус проведёт стриминговая платформа DAZN. Однако российским пользователям она недоступна.
Основной кард турнира с главным боем Уайлдер — Хелениус
Деонтей Уайлдер (42-2-1) — Роберт Хелениус (34-3-0) — бой за звание официального претендента на пояс WBC в тяжёлом весе;
Калеб Плант (21-1-0) — Энтони Диррелл (34-2-2) — бой за звание официального претендента на пояс WBC во втором среднем весе;
Гари Антонио Расселл (19-0-0) — Эммануэль Родригес (20-2-0);
Фрэнк Санчес (20-0-0) — Карлос Негрон (25-3-0).
Материалы о бое
Прогноз и ставки на бой Уайлдер — Хелениус
Фаворитом схватки является Уайлдер. За его победу букмекеры дают коэффициент 1.15, а за досрочный триумф Бронзового бомбардировщика — скромные 1.25. Победа Хелениуса оценивается коэффициентом 5.70.
Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри дал взвешенный прогноз.
«Хелениус хороший боец. Насколько я помню, он занимает первое место в рейтинге WBA. А если и нет, то должен, потому что он победил в отборочном бою против Адама Ковнацки. Но Уайлдер – пугающий нокаутёр. И когда он попадёт, у Хелениуса погаснет свет.
Джеральд Вашингтон нокаутировал Хелениуса. И Уайлдер сделает то же самое. Хелениус не очень хорошо выступил в бою с Диллианом Уайтом, он не смог потрясти его. А Уайлдер бьёт в пять раз тяжелее, чем Уайт. Поэтому это будет нокаут, без сомнений», — заявил Цыганский король.
Сам Уайлдер относится к своему оппоненту серьёзно.
«Я думаю, что он стал ещё более уверенным в себе, потому что он спарринговал со мной много лет. На данный момент в лагере мы пытаемся делать то, чего он никогда раньше не видел. И я уверен, что он пытается делать то же самое. И что мне нравится в Роберте, так это то, что у него сердце воина, как и у меня.
Поэтому, когда у тебя сердце воина, трудно сдаться. Вы понимаете, о чем я? Я взволнован перед этим поединком. Я очень рад возможности разделить с ним ринг 15 октября. Это будет потрясающий бой, и я определенно не отношусь к нему легкомысленно», — сказал Бронзовый бомбардировщик.
Самые горячие новости из мира бокса и смешанных единоборств — в телеграм-канале Чемп.FIGHTS.
- 14 октября 2022
-
10:51
-
10:33
-
09:53
-
09:43
-
09:19
-
06:27
-
00:49
-
00:15
-
00:08
- 13 октября 2022
-
23:37
-
23:20
-
22:54
-
22:34
-
22:19
-
21:52
-
21:17
-
20:48
-
20:18
-
20:13
-
20:01
-
19:07
-
18:19
-
17:35
-
17:20
-
16:46
-
16:34
-
15:48
-
15:18
-
14:56
-
14:17
-
14:08
-
13:21
-
13:04
-
12:30
-
12:20