Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус. Где смотреть возвращение Бронзового бомбардировщика

Дата и время боя

Поединок между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом состоится в ночь с 15 на 16 октября по московскому времени в Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк, США). На кону будет стоять звание официального претендента на пояс WBC, принадлежащий Тайсону Фьюри.

Для Уайлдера это будет первый бой после трилогии с Цыганским королём, обернувшейся крахом для Бронзового бомбардировщика. А для Хелениуса это самый суровый тест в карьере. Ранее Северный кошмар проигрывал Диллиану Уайту с разгромным счётом на судейских карточках. Но он смог дважды нокаутировать крепкого поляка Адама Ковнацки.



Начало трансляции основного карда — в 4:00 мск, Уайлдер и Хелениус выйдут в ринг примерно в 7:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию этого боя.

Прямая трансляция боя Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус

Трансляцию боксёрского турнира с главным боем Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус проведёт стриминговая платформа DAZN. Однако российским пользователям она недоступна.

Основной кард турнира с главным боем Уайлдер — Хелениус

Деонтей Уайлдер (42-2-1) — Роберт Хелениус (34-3-0) — бой за звание официального претендента на пояс WBC в тяжёлом весе;

Калеб Плант (21-1-0) — Энтони Диррелл (34-2-2) — бой за звание официального претендента на пояс WBC во втором среднем весе;

Гари Антонио Расселл (19-0-0) — Эммануэль Родригес (20-2-0);

Фрэнк Санчес (20-0-0) — Карлос Негрон (25-3-0).

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Прогноз и ставки на бой Уайлдер — Хелениус

Фаворитом схватки является Уайлдер. За его победу букмекеры дают коэффициент 1.15, а за досрочный триумф Бронзового бомбардировщика — скромные 1.25. Победа Хелениуса оценивается коэффициентом 5.70.



Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри дал взвешенный прогноз.

«Хелениус хороший боец. Насколько я помню, он занимает первое место в рейтинге WBA. А если и нет, то должен, потому что он победил в отборочном бою против Адама Ковнацки. Но Уайлдер – пугающий нокаутёр. И когда он попадёт, у Хелениуса погаснет свет.



Джеральд Вашингтон нокаутировал Хелениуса. И Уайлдер сделает то же самое. Хелениус не очень хорошо выступил в бою с Диллианом Уайтом, он не смог потрясти его. А Уайлдер бьёт в пять раз тяжелее, чем Уайт. Поэтому это будет нокаут, без сомнений», — заявил Цыганский король.



Сам Уайлдер относится к своему оппоненту серьёзно.



«Я думаю, что он стал ещё более уверенным в себе, потому что он спарринговал со мной много лет. На данный момент в лагере мы пытаемся делать то, чего он никогда раньше не видел. И я уверен, что он пытается делать то же самое. И что мне нравится в Роберте, так это то, что у него сердце воина, как и у меня.



Поэтому, когда у тебя сердце воина, трудно сдаться. Вы понимаете, о чем я? Я взволнован перед этим поединком. Я очень рад возможности разделить с ним ринг 15 октября. Это будет потрясающий бой, и я определенно не отношусь к нему легкомысленно», — сказал Бронзовый бомбардировщик.



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