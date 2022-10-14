Танк едет в Лас-Вегас за реваншем! Тейшейра снова зарубится с Прохазкой на UFC 282

Главным событием выходных станет турнир UFC 280, к которому будет приковано внимание всех любителей смешанных единоборств. А организация продолжает активно анонсировать карды предновогодних событий. 10 декабря в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» состоится матч-реванш между чемпионом UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазкой и бывшим обладателем пояса Гловером Тейшейрой. Первый бой прошёл в июне 2022-го и завершился победой чеха, который задушил бразильца в пятом раунде.

Статус боя Тейшейра — Прохазка

Тейшейра и Прохазка снова зарубятся в титульнике, но теперь они поменялись ролями. Чешский боец является действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе, будет защищать свой титул. А бразилец попытается вернуть себе пояс, с которым он успел провести всего лишь один поединок. В случае поражения Иржи практически железно получит выход на трилогию, имеет право на ошибку. А вот для Тейшейры осечка станет фатальной. В спину уже дышат Ян Блахович и Магомед Анкалаев, которые в очном бою определят претендента на место бразильца.

Тейшейра — Прохазка Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Тейшейра максимально мотивирован на этот поединок и по той причине, что он обиднейшим образом отдал пояс летом. На пару с Прохазкой бразилец выдал лучший бой вечера на UFC 285. И он практически выдержал всю дистанцию боя, но допустил роковую ошибку – до гонга оставалось всего лишь 28 секунд. Кроме того, ещё одно поражение от чеха окончательно заставит забыть о мечте вернуть себе пояс.

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Результаты последних боёв

Для каждого из соперников именно очный поединок стал последним. До этого Тейшейра и Прохазка провели по одному бою в 2021 году. Бразилец зарубился в титульнике с Яном Блаховичем на турнире UFC 267. Он задушил соперника во втором раунде, завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, а также был отмечен за выступление вечера. А чех выступил на UFC on ESPN: Рейес vs. Прохазка, причём тоже в Лас-Вегасе. Он вырубил Доминика Рейеса во втором раунде и также получил выступление вечера.

Прогноз и ставки на бой Тейшейра — Прохазка

Прохазка на правах действующего обладателя пояса считается фаворитом этого противостояния. Он намного моложе соперника, поэтому будет иметь ощутимое преимущество в скорости. Ещё одно преимущество чеха – мощная ударка. Тейшейре уже 42. Для возрастного бразильца это последний реальный шанс вернуть себе титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Поэтому Гловер поставит на кон всё.



Прохазка должен выглядеть предпочтительнее и по котировкам, причём его перевес будет существенным. Всё-таки за ним и победа в последнем бою, и более разносторонний арсенал приёмов, и преимущество в скорости. А Тейшейра окончательно оставит борьбу за пояс трио Прохазка — Анкалаев — Блахович.