«Он всегда сдаётся». У Махачева устаревшая информация — Оливейра давно не слабак

Вот и настал этот день: уже сегодня вечером состоится турнир UFC 280, где в главном бою встретятся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Россиянин получил шанс завоевать чемпионский пояс в лёгком весе, который когда-то принадлежал его лучшему другу — великому Хабибу Нурмагомедову. Большинство профессиональных бойцов считают фаворитом Оливейру, букмекеры ставят на Махачева. Ислам тоже уверен в своей победе и даже обещает выиграть досрочно, намекая на слабый характер оппонента.

«Хочу финишировать Оливейру в партере. У него рекорд по количеству финишей в UFC, и я хочу отобрать у него это достижение. Мне удалось финишировать всех своих последних соперников. Я всегда стараюсь сделать это, и я не сомневаюсь, что финиширую Чарльза, потому что он всегда сдаётся. Я это покажу», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Не только Ислам считает бразильца несколько слабохарактерным. Ранее подобной точки зрения придерживались многие именитые бойцы, включая Майкла Чендлера и Джастина Гэтжи. И под таким мнением имелся определённый фундамент. Когда-то Оливейра действительно выглядел слишком мягким в октагоне, его было легко вывести из равновесия одним тяжёлым ударом. Попав на опасный удушающий или болевой приём, Чарльз предпочитал побыстрее сдаться, вместо того чтобы терпеть до последнего.

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Но ситуация изменилась. Оливейра всегда славился тем, что умеет прогрессировать — даже в серьёзном для бойца возрасте. Оказалось, что и над характером можно работать. Последние поединки Чарльза это явно доказывают, особенно схватки с Майклом Чендлером и Дастином Порье. Там бразилец улетал в нокдауны, оказывался в опасной близости от поражения сабмишеном, но неизменно побеждал. Оливейра находил внутренние силы и перемалывал оппонентов, причём неизменно защищал титул досрочно.



Немудрено, что Даниэль Кормье так прокомментировал последние успехи Чарльза: «Теперь мы, пожалуй, можем прекратить говорить о том, что Оливейра слабак? Он доказал, что больше не сдаётся».

Поэтому можно с уверенностью констатировать, что у Махачева устаревшая информация. Чарльза точно нельзя считать слабаком или трусом. Характер у этого парня сделан из железа, и сломить его невозможно. С другой стороны, Ислам наверняка тоже всё понимает. Его заявление — просто часть привычных «игр разума» перед чемпионским поединком. Махачев сможет победить бразильца только благодаря невероятному выступлению — лёгкого пути к победе у него точно не будет. Будем надеяться, дагестанец выдаст лучший бой в карьере.