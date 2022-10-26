Украинец разрыдался после поражения от россиянина! Первая неудача Ломаченко

В ночь на 30 октября великий Василий Ломаченко снова выйдет в ринг. 34-летнему украинскому боксёру будет противостоять опасный, но достаточно ограниченный Джэмейн Ортис. Идеальный соперник для того, чтобы вернуть уверенность в себе после почти годового простоя. В случае уверенной победы Ломаченко окончательно превратится в претендента на утраченные чемпионские пояса — и получит шанс вернуться на вершину. Но возможное поражение окончательно подрубит карьеру Васи.

Впрочем, Ломаченко очень редко проигрывает. На профессиональном ринге у него только два поражения в 18 боях. В любительской карьере цифры ещё более впечатляющие: 396 побед в 397 поединках! Немудрено, учитывая, что Василий заработал целую охапку золотых медалей, включая сразу два триумфа на Олимпийских играх! Но сегодня мы решили вспомнить его единственный проигранный бой в любительском боксе, состоявшийся в далёком 2007 году.



Тогда украинец, уже считавшийся юным гением, впервые приехал на взрослый чемпионат мира. И сразу начал разбивать всех соперников! 26-9, 19-5, 21-6 — доминирование Ломаченко было однозначным. В четвертьфинале Василий и вовсе победил досрочно, но вот следующая стадия получилась максимально непростой. Китаец Ли Ян дал своему украинскому оппоненту чрезвычайно конкурентный бой, хотя в итоге и пропустил будущего олимпийского чемпиона в финал. Где его уже поджидал Альберт Селимов.



Российский боксёр, кстати, добрался до решающего поединка быстрее Ломаченко. Из-за травмы соперника Селимов пропустил полуфинал, из-за чего сохранил больше сил для финала. Возможно, именно это повлияло на судьбу первого места. Россиянин и украинец сражались на равных: первый и третий раунды забрал Селимов, во втором и четвёртом чуть лучше был Ломаченко. Однако Альберт за счёт опыта и сохранённой выносливости всё-таки переиграл молодого гения. Оставив тому только серебро.

Сразу после объявления результата Василий не сумел сдержать бурных слёз. Украинец впервые своей в любительской карьере проиграл — но это было его последнее поражение до перехода в профессионалы. Кстати, потом Ломаченко дважды взял реванш у Селимова и плакал уже от счастья. Следом были золотые медали чемпионатов Европы и мира, победы на Олимпийских играх. На профессиональном уровне Василий тоже добился многого — его карьеру уже сейчас можно считать великой, несмотря на парочку обидных поражений.



А вот Селимов не сумел добиться таких же грандиозных достижений. Россиянин потом сам признавался, что не относился к боксу настолько серьёзно, как Ломаченко. И чаще всего надеялся на природный талант. Однако Альберт всё равно выиграл целую коллекцию наград в любительском боксе, хотя его мечта — золото ОИ — так и осталась нереализованной. Хотя ради мечты Селимов потом даже сменил гражданство и в 2016 году съездил в Рио-де-Жанейро как участник от команды Азербайджана, но вылетел уже на ранней стадии.