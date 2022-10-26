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Василий Ломаченко, любительская карьера украинца, бой с Альбертом Селимовым

Украинец разрыдался после поражения от россиянина! Первая неудача Ломаченко
Александр Фролов
Василий Ломаченко
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Остальные 396 боёв в любительском ринге остались за Василием.

В ночь на 30 октября великий Василий Ломаченко снова выйдет в ринг. 34-летнему украинскому боксёру будет противостоять опасный, но достаточно ограниченный Джэмейн Ортис. Идеальный соперник для того, чтобы вернуть уверенность в себе после почти годового простоя. В случае уверенной победы Ломаченко окончательно превратится в претендента на утраченные чемпионские пояса — и получит шанс вернуться на вершину. Но возможное поражение окончательно подрубит карьеру Васи.

Впрочем, Ломаченко очень редко проигрывает. На профессиональном ринге у него только два поражения в 18 боях. В любительской карьере цифры ещё более впечатляющие: 396 побед в 397 поединках! Немудрено, учитывая, что Василий заработал целую охапку золотых медалей, включая сразу два триумфа на Олимпийских играх! Но сегодня мы решили вспомнить его единственный проигранный бой в любительском боксе, состоявшийся в далёком 2007 году.

Тогда украинец, уже считавшийся юным гением, впервые приехал на взрослый чемпионат мира. И сразу начал разбивать всех соперников! 26-9, 19-5, 21-6 — доминирование Ломаченко было однозначным. В четвертьфинале Василий и вовсе победил досрочно, но вот следующая стадия получилась максимально непростой. Китаец Ли Ян дал своему украинскому оппоненту чрезвычайно конкурентный бой, хотя в итоге и пропустил будущего олимпийского чемпиона в финал. Где его уже поджидал Альберт Селимов.

Российский боксёр, кстати, добрался до решающего поединка быстрее Ломаченко. Из-за травмы соперника Селимов пропустил полуфинал, из-за чего сохранил больше сил для финала. Возможно, именно это повлияло на судьбу первого места. Россиянин и украинец сражались на равных: первый и третий раунды забрал Селимов, во втором и четвёртом чуть лучше был Ломаченко. Однако Альберт за счёт опыта и сохранённой выносливости всё-таки переиграл молодого гения. Оставив тому только серебро.

Последний шанс Ломаченко! Украинский гений поставил всё на кон Последний шанс Ломаченко! Украинский гений поставил всё на кон
Первый бой украинца Ломаченко. Василий стал профессионалом после шикарного нокаута. Видео Первый бой украинца Ломаченко. Василий стал профессионалом после шикарного нокаута. Видео

Сразу после объявления результата Василий не сумел сдержать бурных слёз. Украинец впервые своей в любительской карьере проиграл — но это было его последнее поражение до перехода в профессионалы. Кстати, потом Ломаченко дважды взял реванш у Селимова и плакал уже от счастья. Следом были золотые медали чемпионатов Европы и мира, победы на Олимпийских играх. На профессиональном уровне Василий тоже добился многого — его карьеру уже сейчас можно считать великой, несмотря на парочку обидных поражений.

А вот Селимов не сумел добиться таких же грандиозных достижений. Россиянин потом сам признавался, что не относился к боксу настолько серьёзно, как Ломаченко. И чаще всего надеялся на природный талант. Однако Альберт всё равно выиграл целую коллекцию наград в любительском боксе, хотя его мечта — золото ОИ — так и осталась нереализованной. Хотя ради мечты Селимов потом даже сменил гражданство и в 2016 году съездил в Рио-де-Жанейро как участник от команды Азербайджана, но вылетел уже на ранней стадии.

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