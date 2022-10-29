Погиб чемпион Британии по боксу. Его сгубило безобидное и популярное развлечение

На этой неделе мир профессионального бокса понёс потерю. В Австралии скончался английский проспект Кэмерон Шоу. Ему было 25 лет. И он погиб при трагических обстоятельствах. Парень отдыхал со своей девушкой возле Большого Барьерного рифа. Там он должен был встретиться с двумя друзьями для занятий сноркелингом (подводное плавание. — Прим. «Чемпионата»). Это один из самых популярных способов развлечения на Барьерном рифе. В итоге эта вылазка оказалась роковой, и Шоу утонул.
Подозрение с его окружения было снято сразу же. Полиция штата Квинсберри продолжает вести расследование. Но тут примечателен тот факт, что парень считался хорошим пловцом. По словам отца погибшего, Кэм научился плавать уже в три года.
«Он был сильным пловцом — я научил его плавать в Water World в Йорке, когда ему было два с половиной года.
Он стал квалифицированным лыжным инструктором в Швейцарии, и он провёл весь сезон в Новой Зеландии. Он хотел увидеть одно из семи чудес света — Большой Барьерный риф», — сказал его отец Род Шоу.
Кэмерон Шоу на горных лыжах
Фото: Из личного архива Шоу
На профессиональном ринге Шоу выступал в полулёгком весе и провёл всего лишь четыре боя. Все четыре схватки увенчались победой. А на любительском уровне он становился чемпионом Британии в 2018 году и побеждал на престижном турнире Hvidovre Box Cup в 2017-м. И в 2019 году Кэм ушёл в профессионалы. Однако его карьера прервалась в 2020 году из-за пандемии коронавируса, в связи с чем Кэм искал себя в других направлениях.
Он работал помощником инженера-технолога, прежде чем пойти учиться на инструктора по горным лыжам. Помимо этого, Шоу выступал в Королевском театре пантомимы в родном городе Йорк.
«Кэм преуспевал во всём, что делал, и мы до сих пор не понимали, насколько он популярен».
Не все чудеса света приносят радость. Некоторые из них забирают жизнь даже у самых одарённых. Кто знает, уберегло бы ли его возвращение в бокс от такой трагедии? Как правило, по контракту запрещено заниматься экстремальными видами досуга, включая сноркелинг. Но мы этого уже никогда не узнаем.
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