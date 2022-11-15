Из казармы — сразу на ринг! Минеев подерётся с «нашпигованным» великаном из Бразилии

Для профессионального бойца даже служба в армии — не помеха для проведения поединков. Прославленный Владимир Минеев ещё в октябре подписал контракт с российской армией и отправился в зону СВО. Преимущественно спортсмен находился в Мариуполе, но командование разрешило ему готовиться к бою с Фернандо Родригесом. Уже 18 ноября Минеев подерётся с громадным бразильцем по правилам кикбоксинга: данная дисциплина является для нашего соотечественника абсолютно «родной».

Впрочем, и Родригес является профессиональным кикбоксёром. Бразильскому парню вообще без разницы, где выступать: он готов биться в кикбоксинге, по правилам ММА и даже на голых кулаках. Лишь бы платили, но, по сравнению со многими иностранными звёздами, запросы Фернандо не слишком велики. Все эти качества высоко ценят в России, ведь именно у нас Родригес выступает в последние годы. Успев вляпаться в неприятную историю с оскорблением российских бойцов, за которую пришлось извиняться.

Помимо опыта, за Фернандо говорят и габариты. Вдобавок Минеев уверен, что его соперник без стеснения использует допинг: «Он очень большой, около 120 кг сухой мышечной массы. Не забывайте, что у нас нет допинг-контроля, а парень приехал из Бразилии, он идеально выглядит. Я сейчас уверен на 100%, что он нашпигован донельзя. Родригес очень агрессивный в бою, он летает, очень много бьёт, и непонятно, откуда у него «каркухи» вылетают. Удары и атаки у него нестандартные, их траектория очень непонятная», — рассказывал Минеев «Известиям».



Конечно, Минеев моложе, и его уровень на бумаге намного выше. Хотя Владимир дерётся нечасто, можно констатировать, что сейчас он находится на спортивном пике своей карьеры. Но смог ли наш соотечественник качественно подготовиться к поединку? Даже при максимально добродушном командовании армейская лямка накладывает свои коррективы. И вряд ли Минеев всегда мог стабильно проводить тренировки по удобному для себя графику. Хотя часть подготовки бойца прошла в Махачкале, возможно, там Владимир работал уже спокойно.

Но событие, конечно, будет нерядовое. Военнослужащий, имеющий на руках действующий контракт с ВС РФ, проведёт поединок со звездой спорта. Это ли не круто? Тем более что Минеев самостоятельно принял решение перейти на военную службу, хотя, признаемся честно, у него было множество других путей. Кстати, сразу после боя с Родригесом Минеев вернётся в расположение своей части. И будет дальше тянуть воинскую лямку, отдавая долг родине. Для бойца это не пустые слова.



«Как отреагировали родные на подписание контракта? Со слезами на глазах. Мать узнала первая. Конечно, поплакала, как и любая мать. Тем более такая страшная потеря была. Я просто сказал: «Мам, ну это же ты меня так воспитала, я не могу по-другому. Для меня понятие «родина» сродни понятию «мать». Если матушке-России нужна помощь, для меня святая честь, обязанность выполнить свой мужской долг», — рассказывал Владимир.