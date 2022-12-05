Ветеран UFC поставил невероятный рекорд! А после победы пообещал избить Макгрегора

В ночь с 3 на 4 декабря на арене «Эмвей-центр» в Орландо (Флорида, США) прошёл яркий турнир UFC on ESPN 42. Особенный интерес вызывал поединок, в котором зарубились Рафаэль дос Аньос и Брайан Барберена. Виной тому – близость исторического достижения, практически покорившегося бразильцу.

На бой Рафаэль дос Аньос выходил с одной целью — хотел добыть победу любой ценой. Но в его голове сидело и то, что совсем близко был рекорд, казавшийся запредельно далёким и недосягаемым на протяжении всей карьеры. Бразилец победил болевым приёмом во втором раунде… и установил невероятное достижение. Он суммарно провёл в октагоне больше восьми часов! Есть подозрение, что в ближайшем будущем рекорд дос Аньоса станет неприступным. Предыдущий рекорд принадлежал ещё одному экс-чемпиону в лёгком весе, американцу Фрэнки Эдгару (7:57.10). Но тот совсем недавно завершил карьеру, поэтому свои восемь часов уже не разменяет.

Рафаэль дос Аньос в свои 38 лет по-прежнему отжигает и в клетке, и за её пределами. Он решил выбить себе статусный бой на фоне уникального рекорда. Бразилец вызвал на поединок самого Конора Макгрегора. И пообещал показать ирландцу, что за всё приходится расплачиваться, намекнув на использование Ноториусом запрещённых препаратов.

Рафаэль дос Аньос бразильский боец UFC «Я — бывший чемпион и уже много лет в UFC, так что заслуживаю большой бой. Хочу драться с легендами нашего спорта, с теми, кто уже накопил много боёв. Я ищу именно такие поединки. Думаю, что заслужил право вызвать на бой любого, кого захочу, и я хочу вызвать Конора Макгрегора. У него есть время, чтобы очиститься от препаратов, которые он принимает. Увидимся в июле. Я выбью из него это всё».

Рафаэль дос Аньос задал для всех бойцов UFC очень высокую планку. Он находился в октагоне дольше, чем кто-либо другой в истории. А главное, боец не собирается покидать организацию и завершать карьеру. Поэтому его отрыв от преследователей может стать лишь ещё более внушительным. Тогда настигнуть умчавшегося бразильца будет практически невозможно.