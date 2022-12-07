«Нравится быть толстым». Здоровенный британец прёт за легковесом Махачевым

Грядущий турнир UFC 282 интересен не только неожиданным титульным статусом поединка полутяжеловесов Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича. Ведь во второй по значимости схватке вечера примет участие Пэдди Пимблетт — яркий британский парень, которого называют новым Конором Макгрегором. Пимблетт безумно популярен в соцсетях, максимально харизматичен и пользуется явной благосклонностью Даны Уайта.

Соперником Пимблетта станет Джаред Гордон — опытный американец, победивший в четырёх из пяти последних поединков. Но пока кажется, что для Пэдди просто подыскали новую лёгкую жертву: хотя результаты Гордона достаточно хороши, есть мнение, что он всё-таки заметно уступает Пимблетту в классе. С другой стороны, за американца говорит солидный опыт — в отличие от британца, Джаред уже пять лет выступает в главном промоушене планеты и повидал немало крепких оппонентов.

Если Пимблетт снова победит, то укрепится в статусе «нового Конора». Но, кроме британского происхождения и харизмы, Конора и Пэдди практически ничего не связывает. Ирландец — классический нокаутёр, ворвавшийся в UFC, словно молния. Сильный и точный удар стал главной фишкой Макгрегора в октагоне, а вне боёв Ноториус поражал невероятно агрессивным трэш-током. При этом ирландец ещё и покорял девушек внешностью: мускулистая фигура, многочисленные татуировки и постоянная смена имиджа.

Совсем не таков Пэдди. Для начала, его главная сила — борьба. Да, Пимблетт охотно лезет в рубку, но именно в партере он максимально опасен. Татуировками англичанин не увлекается, а его трэш-ток даже ярче, но не настолько агрессивен, как у Макгрегора. Да и на фотомодель Пэдди абсолютно не похож: у него внешность абсолютно деревенского парня, как и причёска. А в межсезонье Пимблетт разъедается до невероятных размеров, объясняя это так: «Мне просто нравится быть толстым».

Многим кажется, что шум вокруг Пэдди имеет искусственное происхождение. Но британец уверяет, что его популярность абсолютно заслуженна: «Люди думают, что вокруг меня много пустого хайпа, что UFC раскручивает меня, но это не так, я просто выдаю лучший контент, и UFC использует это. У меня больше всех просмотров, я новая денежная корова. После боя люди перестанут говорить о пустом хайпе, потому что я устрою настоящее шоу против Джареда. Я хочу показать, что просто на несколько уровней превосхожу его. Вот и всё», — сказал Пимблетт на YouTube-канале UFC.

Пэдди действительно харизматичен и ярок, даже несмотря на невероятные сгонки веса. Но до славы Конора ему далеко, во всяком случае пока. С другой стороны, у Пимблетта ещё всё впереди: по большому счёту он только начинает свою карьеру в промоушене Даны Уайта. Даже если британец доберётся до титульного боя, там его будет ждать настоящий зверь — Ислам Махачев. Но у Пимблетта точно будут шансы против россиянина. Ведь Пэдди — совсем не Конор. И в этом его преимущество.