«На РЕН ТВ из бокса делают ерунду». Интервью с российским чемпионом

Чтобы стать лучшим боксёром в мире, в большинстве случаев нужно покорить американский ринг. Через это прошёл Сергей Ковалёв, ставший чемпионом мира в полутяжёлом весе по трём версиям. Сейчас то же самое пытается сделать и его земляк из Челябинска Дмитрий Юн, у которого был один и тот же тренер по любителям. Как и у Крашера, у Юна отличный любительский бэкграунд, включающий в себя звание четырёхкратного чемпиона России по боксу, двухкратного обладателя Кубка России и призёра чемпионатов мира и Европы.

Кроме того, у них общий менеджер. Это известный Эгис Климас. Сейчас Дмитрию 29 лет. И он пытается преуспеть в профессионалах уже в Соединённых Штатах. На его счету пять побед и одно поражение. «Чемпионат» пообщался с российским бойцом о любительском прошлом, настоящем в США, о том, почему он пошёл по такому сложному пути и когда ждать его возвращения в ринг.

— Дмитрий, почему вы решили вернуться в США после поражения от Жоры Амазаряна?

— Мне было тяжело готовиться к боям дома. Здесь залы заточены под профессиональный бокс, не проблема найти спарринг-партнёров. А в России почти все залы заточены под любительский бокс. У местных пацанов есть свой календарный план соревнований. И из-за несостыковки с ними по графику мне было тяжело готовиться к своему бою в России.



А в Америке большая конкуренция, а это значит, что ты быстрее растёшь. Тут много громких имён, и у меня здесь есть возможность поспарринговать даже с Теренсом Кроуфордом. А в России у меня нет такой возможности. С одной стороны, здесь тяжелее дорога к чемпионскому бою, но она короче.

Дмитрий Юн с Теренсом Кроуфордом Фото: Из личного архива Дмитрия Юна

— Что случилось нового за последние четыре месяца после нашего предыдущего разговора?

— Наконец-то поступили предложения от местных промоутеров выступить в США. Думаю, это будет в первой половине 2023 года.



— Поступали ли к вам предложения выступить в России?

— Как я говорил в нашем прошлом разговоре, когда я был в России, тогда приходили предложения. Я тогда сказал, что целенаправленно еду в США. И сами знаете, что большинство людей имеют аккаунты в соцсетях. И они, наверное, наблюдают за мной. Естественно, если у меня не будет планов в США, и я буду в России, и мне поступит предложение подраться дома, я не откажусь. У меня нет такого, что я буду драться только в США. Я готов драться везде, где угодно. Мне как спортсмену важно расти от боя к бою и приближаться к своей цели. А где и с кем боксировать, неважно.

— Есть ли у вас желание взять реванш у Жоры Амазаряна?

— Желание есть, оно очень огромное. И я с удовольствием подрался бы с ним, потому что для меня тот бой ещё не закончился. Потому что так сложилось, что я не смог продолжить. Знаю, что я выигрывал тот поединок на судейских карточках, но не знаю, кто победил бы в нём в конечном итоге, если бы не та травма. Случилось то, что случилось. Поэтому мне интересно выяснить, кто сильнее, без форс-мажорных обстоятельств.

— Недавно он побил именитого ветерана бокса Хорхе Линареса. Как вам его выступление?

— Он провёл хороший бой. Поздравляю его с победой. В боксёрской сфере Линарес – это очень громкое имя. Ведь Хорхе когда-то был чемпионом мира и отправлял в нокдаун самого Василия Ломаченко. Для Жоры это большая победа.



— Можно ли включить Заура Абдуллаева и Жору Амазаряна в топ-15 лёгкого дивизиона после победы над Линаресом?

— Про Заура могу так сказать, да. Потому что он боксировал за чемпионский пояс с Дэвином Хэйни. Потом он завоевал титул WBC Silver и снова стал претендентом на пояс. Так он доказывает, что он топ-боксёр и заслуженный претендент.



А для Жоры Хорхе Линарес — это первый громкий бой. Если он пройдёт ещё пару бойцов, которые входят в топ-30 или топ-50, я думаю, у него тогда будут шансы войти в топ-15. По одному бою судить человека тяжело.

— В октябре в ринг вернулся Василий Ломаченко и провёл неубедительный бой с Джэмейном Ортисом. Остаются ли у него шансы одолеть абсолютного чемпиона мира Дэвина Хэйни?

— Я думаю, Василию по силам одолеть Хэйни, потому что у него большой технический арсенал. И если я по себе могу судить, он настроится на этот бой, как на последний, то есть победа или смерть. А так да, возраст всё равно берёт своё. Уже потихонечку заметно, что Ломаченко не в той форме, в какой он был раньше. Раньше он включал прессинг и контроль с первых раундов. Сейчас это есть, но уже под спад пошло.



Например, с Лопесом первую половину боя пассивно провёл. Не знаю, может быть, это их тактика набирать обороты от раунда к раунду. Нельзя же быть уверенным, что ты заберёшь все раунды во второй половине, и отдавать первую половину. А так я думаю, что Ломаченко ещё может стать чемпионом.

— Вы считаете, что ему физика позволит тягаться с Хэйни, Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией?

— Ему скорее нужно проводить эти бои. У него есть один-два года, а потом уже всё, закат карьеры. А так да, я считаю, что его запала должно хватить на них.



— В конце января в ринг вернётся Артур Бетербиев. Ему будет противостоять Энтони Ярд, который когда-то проиграл нокаутом Сергею Ковалёву. По вашему мнению, это мисматч?

— Я думаю, он также отлетит от Артура Бетербиева, потому что мы все знаем, что Артур бьёт очень плотно и жёстко. Мне кажется, что Энтони будет избегать обмена с ним, потому что у него неплохая защита. Но Артур тоже не подарок — он навяжет свой бокс и всё равно донесёт свой пушечный удар. Поэтому я думаю, что Бетербиев победит нокаутом в середине боя — где-то с четвёртого по восьмой раунд.



— Я хорошо помню, как Ярд улетел в нокаут от Ковалёва от джеба. Как вы считаете, можно ли нокаутировать джебом?

— Почему нет? Он многих потрясал джебом. В России я тренировался под руководством Рощенко Владимира Викторовича. Это тот человек, который работал с Сергеем Ковалёвым в любителях. И он мне говорил, что у Сергея очень хороший и протыкающий джеб. А с Ярдом нокаут случился в 11-м раунде. К тому моменту он пропустил много ударов и держалка была уже не та. Так этот джеб и сработал.

Дмитрий Юн с Сергеем Ковалёвым Фото: Из личного архива Дмитрия Юна

— После боя с Ярдом промоутеры постараются свести Артура с Дмитрием Биволом. Кому вы отдаёте предпочтение в этом противостоянии?

— Я считаю, что Бивол победит за счёт работы ног. Это абсолютно разные бойцы — один из них бьющий, а у другого игровая манера [ведения боя] и хорошая работа ног. Зато у Артура «динамит» в перчатках. Хильберто Рамирес тоже нокаутёр, но он не мог достать Бивола со своими 189 см роста, потому что бил с места. Бивол просто делал шаг назад, и все удары пролетали мимо воздуха.

— Чего вы ждёте от боя между Усиком и Фьюри?

— Я думаю, это будет очень интересный поединок. Фьюри, несмотря на своё телосложение, является очень думающим бойцом. Усик тоже думающий боец с хорошей работой ног. Мне кажется, для Усика это будет тяжёлейший бой в карьере. И я буду болеть за красивый бокс.

Дмитрий Юн с Эгисом Климасом и Бобом Арумом Фото: Из личного архива Дмитрия Юна

— Пройдёт ли этот бой полную дистанцию?

— Думаю, да.



— Кто, по вашему мнению, выиграет бой?

— Выиграют болельщики, которые получат зрелище. Трудно сказать, кому поднимут руку, потому что я симпатизирую обоим бойцам.



— Как вам Магомед Исмаилов в роли боксёра?

— Он на слуху, я кое-что отрывками видел. Ну молодец он, сделал себе имя и репутацию. Если ему поступают предложения по боксу, значит, он этого заслуживает. Но я не слежу за этими фрик-шоу. Вот по РЕН ТВ показывают бои, как Кокляев дерётся с кем-то. Ну что за шоу, что за цирк? Они из бокса делают какую-то ерунду. Я не буду ждать их боёв возле телевизора, как бой Усик – Фьюри. Может быть, людям это интересно, но я думаю, что настоящим фанатам и любителям бокса это не будет интересно.

— А вы не смотрели его бой с обидчиком Дмитрия Кудряшова Оланреваджу Дуродолой?

— Не смотрел (улыбается). Я смотрел только его рилсы, где он снимает всякие приколы.



— Есть ли шансы у Ивана Штыркова в бою с Исмаиловым по правилам бокса?

— Исмаилов победит. В бою со Шлеменко было заметно, как он прибавил в боксе. Магомед хорошо работал руками, плюс он простоял полную дистанцию с Александром.