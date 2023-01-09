Уволили из Bellator — становись кулинарным критиком! Бывший боец зарабатывает миллионы

Великий писатель Михаил Булгаков в романе «Белая гвардия» писал: «Целых лет 20 человек занимается каким-нибудь делом, например, читает римское право, а на 21-й вдруг оказывается, что римское право ни при чём, что он даже не понимает его и не любит, и на самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам». Похожая история произошла и с 26-летним американским бойцом Китом Ли, которого уволили из промоушена Bellator после двух поражений подряд. Как впоследствии оказалось, призвание Кита вовсе не в том, чтобы бить людей по лицу.

Американец занимался борьбой и другими единоборствами с шести лет, а его главной мечтой был чемпионский титул UFC. Однако жизнь, как это часто бывает, распорядилась иначе: после нескольких лет скитаний по второстепенным промоушенам Ли оказался в Bellator, но не сумел воспользоваться своим шансом. После того как с ним расторгли контракт, у спортсмена началась затяжная депрессия — он никак не мог понять, чем ему заниматься дальше.

«Я чувствовал себя абсолютно ненужным. Но пообещал себе, что обязательно построю что-то, что не сумеет отнять никто. И это — я сам. Никто не сможет отнять меня у меня, правильно? Это невозможно», — рассказал Ли MMA Fighting.



И всего за год с небольшим Ли из малоизвестного бойца смешанных единоборств превратился в одного из самых популярных кулинарных критиков мира! Аккаунт бывшего спортсмена в TikTok насчитывает более семи миллионов подписчиков: всем интересны не его достижения в октагоне, а оценки, которые он ставит самой разнообразной еде. Хотя всё начиналось совсем не с кулинарии: когда жена Ли была беременна, они решили вместе записывать забавные видео обо всём на свете.



Подобное развлечение было для спортсмена очень полезным, учитывая, что у имелось небольшое психологическое расстройство. Кит с детства чувствовал себя дискомфортно, когда общался с малознакомыми людьми, что мешало строить ему карьеру в ММА. Поняв, что не может даже дать полноценное интервью в октагоне, Ли решил записывать небольшие обращения на камеру, чтобы поработать над дикцией и хладнокровием во время речи. Изначально планировалось, что видео не будет публиковаться, но получилось совсем иначе.

«Когда только начинал, мне требовалось полтора часа, чтобы снять двухминутное видео. Вот так сильно я нервничал. Мои руки становились липкими, я потел, постоянно глядел в камеру. Я заикался, повторял одно и то же, хотя это было просто видео для себя — никакого прямого эфира. Это была настоящая паника. Но потом я научился расслабляться, успокаиваться и думаю, что это то, что привлекает людей», — объяснял экс-боец.

Потом Ли случайно получил приглашение на съёмки кулинарного шоу и понял, что хочет заниматься примерно тем же самым. Кит стал записывать короткие видео, в каждом из которых методично оценивает блюдо и его ингредиенты по шкале от 1 до 10. Никаких спецэффектов, технических новинок или эпатажного поведения: Ли спокойно и добродушно рассказывает про каждое блюдо, которое ему удаётся попробовать. Экс-спортсмен не забывает обсудить и цены на конкретные продукты, что всегда нравится зрителям подобных шоу.

Кит Ли Фото: Из личного архива спортсмена

Раньше Кит с трудом сводил концы с концами, а теперь зарабатывает огромные деньги, что немудрено — ведь у него миллионы подписчиков и громкое имя в кулинарном бизнесе. После его положительных рецензий рестораны и кафе получают громадный приток новых клиентов, которые доверяют мнению критика. Мало того, Ли уже успел стать лицом крупной продуктовой компании и в ближайшее время на полках американских супермаркетов появятся брендированные продукты с его изображением.



Казалось, про спортивную карьеру можно давно забыть, но Кит продолжает тренироваться почти каждый день. Он искренне любит смешанные единоборства и надеется, что рано или поздно сумеет вернуться в профессиональный спорт. Ли уверен, что в октагоне ещё не показал даже десятой доли того, на что способен — к тому же его мотивируют успехи в качестве блогера. В 2023 году кулинарный критик планирует провести как минимум один, а лучше два поединка. Но стоит ли оно того?