Проводников, Али или Тайсон? Выбираем лучший раунд в истории бокса!

Хотя главной темой нынешней недели будет Фёдор Емельяненко и его последний бой в карьере, про бокс тоже забывать не стоит. Наш телеграм-канал «Чемп. Fights» проводит баттл «Лучший раунд в истории бокса». Первый этап голосования уже завершён — просто хорошие раунды отсеялись, остались только лучшие. От вас же требуется проголосовать, чтобы выбрать победителя. Давайте кратко вспомним легендарные поединки, где и случились те самые раунды, которые попали в топ-8 лучших.

Эвандер Холифилд — Риддик Боу

Два фантастических тяжеловеса на пике физических возможностей и в статусе непобеждённых — что может быть лучше? Риддик Боу и Эвандер Холифилд устроили фантастический бой, выкрутив драму на максимум. Риддик превзошёл соперника в физической мощи и подобрал грамотный геймплан, за счёт чего и одержал победу единогласным решением судей. Но схватка получилась настолько эффектной, что у промоутеров не осталось никаких вариантов — пришлось провести ещё два поединка.

Тимоти Брэдли — Руслан Проводников

Зрелищность — второе имя Руслана Проводникова. Наш скромный сибирский парень устраивал настолько яркие зарубы в ринге, что становилось жаль как Руслана, так и его соперников. Поединок с Тимоти Брэдли, который планировал спокойно размяться на малоизвестном парне, стал главным бенефисом Проводникова. Сибирский Рокки задал прославленному американцу такую трёпку, что потом обоих парней пришлось везти в больницу. Лучший раунд выбрать практически невозможно, но мы попробовали.

Бой Брэдли против Проводникова Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Диего Корралес — Хосе Луис Кастильо

Дилогия Диего Корралеса и Хосе Луиса Кастильо стала настоящим украшением профессионального бокса. Беспощадные легковесы так молотили друг друга, что некоторые болельщицы плакали прямо во время поединка. Как и полагается хорошим схваткам, они получились спорными: сомнительные действия рефери, хитрости с выплёвыванием капы и неудачное взвешивание дали пищу для шумных споров болельщиков. Третий поединок так и не смогли организовать.

Джордж Форман — Рон Лайл

После поражения от Мохаммеда Али великому Джорджу Форману требовалось одержать лёгкую победу, чтобы вернуть уверенность в себе. В соперники был выбран Рон Лайл, но поединок сложился для Формана далеко не так просто, как планировал Большой Джордж. Лайл решил зарубиться с одним из лучших панчеров современности и сумел доставить суперзвезде немало проблем — даже отправив того в нокдаун! Однако высокий класс Формана всё-таки сыграл свою роль, и он победил нокаутом в пятом раунде.

Майк Тайсон — Майкл Спинкс

Нет такого боксёрского рейтинга, в котором не оказалось бы Майка Тайсона. Прославленный американец настолько крут, что любой из его боёв можно включать в какой-нибудь хит-парад. Но поединок с Майклом Спинксом всё равно стоит особняком. Ведь многие думали, что именно Спинкс сможет остановить пикового Железного Майка. Однако всё сложилось иначе — Спинкс не сумел составить вообще никакой конкуренции, больше напоминая боксёрскую грушу под страшными ударами Тайсона.

Артуро Гатти — Микки Уорд

Не хочется брюзжать, но раньше бокс был совсем другим. Разве сейчас можно представить, чтобы два топовых боксёра провели между собой три гениальных поединка всего за 13 месяцев? А вот Артуро Гатти и Микки Уорд не давали себе годовых отпусков, хотя в каждом бою принимали на себя громадный урон. Никакой защиты, никакого «велосипеда» — только бескомпромиссная рубка. Увы, парни оставили в ринге немало здоровья, хотя болельщики были счастливы.

Мэнни Пакьяо — Эрик Моралес

Боксёрские трилогии — это прекрасно. Мэнни Пакьяо и Эрик Моралес провели в ринге целых 25 раундов, ставших украшением профессионального спорта. В первом бою Мэнни умудрился проиграть Моралесу судейским решением, зато потом жёстко отомстил мексиканцу, нокаутировав того сразу дважды. Кстати, Моралес завершил карьеру в 2012 году, а вот Пакьяо сохранил куда больше здоровья и только недавно повесил перчатки на гвоздь. Скучаете по сочным зарубам этих ребят?

Бой Пакьяо и Моралеса Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Джо Фрейзер — Мохаммед Али

Победить Мохаммеда Али было под силу только гениальному боксёру. И Джо Фрейзер точно был таковым: в 1971 году Величайший проиграл Фрейзеру, несмотря на свой беспощадный трэш-ток. Джо болезненно воспринимал оскорбления, зато в ринге сумел наказать зарвавшуюся легенду. Мохаммед пропустил огромное количество ударов по корпусу, замедлился и не смог использовать свою уникальную скорость. В 15-м раунде Али оказался в нокдауне и справедливо проиграл бой судейским решением.