«Ты зачем его добил?» Судья отчитал бойца за жесточайший нокаут

11 февраля в Тюмени проходит яркий турнир RCC 14, на котором запланировано сразу несколько статусных поединков. Но разогревать публику участники стали задолго до главного события. Сергей Курбатов и Николай Загребельный выдали огненный бой, который завершился громкой сенсацией.

Курбатов шёл со статистикой 4-4, но всегда демонстрировал характер и волю к победе. А в соперники ему достался непобеждённый Загребельный (3-0), считавшийся фаворитом. Это было заметно и по выходам бойцов. Сергей выглядел скованно и шёл к октагону на пределе концентрации. Он морально заряжался на сложный поединок. А вот Николай шагал расслабленно и даже подпевал композиции «Мальчик хочет в Тамбов». Но такой подход в итоге подвёл Загребельного.

С самого начала боя соперники начали активно накидывать друг другу опасные удары. Складывалось ощущение, что поединок вряд ли затянется. Но публика не ожидала, что финиш наступит настолько быстро. Уже на второй минуте Курбатов заметил опущенные руки Загребельного и выпустил по нему сокрушительную «двоечку». Первый удар стал прекрасным отвлекающим манёвром, а второй отправил Николая в глубокий нокаут.

Сергей бросился добивать соперника, пробив в челюсть бойцу, который уже опустил руки и был очевидно дезориентирован. От ещё больших проблем со здоровьем Загребельного спас судья.

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Курбатов забрался на сетку, изо всех сил праздновал свою сенсационную победу. Но в момент триумфа неожиданно вмешался рефери. Судья начал отчитывать победителя за то, что тот бросился добивать соперника, который уже отлетел в нокаут. Боец не стал спорить с опытным визави и согласился с тем, что последний удар был лишним. Поэтому разговор закончился дружескими рукопожатиями. А нокаут получился блестящим, с этим сложно поспорить!