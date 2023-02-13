Махачев не смог скрутить мелкого австралийца! До умений Хабиба ему ещё далеко

Турнир UFC 284 стал большим успехом для организации Даны Уайта. На самом деле, бойцовский вечер получался чрезвычайно скучным, пока Ислам Махачев на пару с Александром Волкановски не закатили настоящую битву за звание лучшего бойца UFC. По итогам драматичных пяти раундов победу судейским решением отпраздновал наш соотечественник, пусть часть экспертов и остались недовольны таким исходом. Как нам кажется, Махачев победил вполне заслуженно, но небольшая ложка дёгтя в его выступлении действительно имела место быть.

Сначала о хорошем. Ислам подтвердил, что его не зря называют одним из лучших ударников как минимум в лёгком весе. Его привыкли считать базовым борцом, но на руках Махачев оказался даже лучше Волкановски, ударная техника которого считается образцовой. В нескольких эпизодах россиянин неплохо пошатнул австралийца, нашёл противоядие против его нестандартных ударов и только в пятом раунде пропустил по-настоящему жёсткое попадание. Ошибка едва не стоила Исламу победы, но он железно подтвердил, что готов бить лучших и в стойке.

А вот борьба Махачева удивила со знаком «минус». Да, Волкановски чрезвычайно неудобен в партере: его низкий центр тяжести и физическая сила сильно мешают соперникам австралийца. Тем не менее перед поединком казалось, что огромный арсенал приёмов позволит Исламу спокойно контролировать Александра. Увы, такого не произошло: да, Махачев набрал несколько минут пассивного контроля, однако никакого граунд-энд-паунда или хороших попыток сабмишена мы не увидели, несмотря на все попытки.

А в клинчах у сетки маленький Волкановски и вовсе выглядел лучше, ловко переворачивая россиянина. При этом Александр — не базовый джитсер, у него лишь коричневый пояс. Мы привыкли ждать от Махачева доминирования в борьбе, потому что Хабиб всегда доминировал в партере. Как только Нурмагомедов проводил успешный тейкдаун, шансов у соперника не оставалось, именно поэтому Орёл проиграл лишь пару раундов за карьеру в UFC. Ислам же, несмотря на многочисленные комплименты от тренерского штаба, не готов на том же уровне контролировать оппонентов.

С другой стороны, Махачев действительно не Хабиб — и это прекрасно, ведь нам нужны разные чемпионы. Нурмагомедов радовал нас доминацией в партере, но у Ислама другие фишки. Его стиль куда более рискованный и эффектный, нежели у Орла. Да, Махачев улетал в нокдаун и даже бывал в нокауте, что только повышает к его боям интерес. Ислам остаётся самобытным бойцом с уникальным стилем, а над своими маленькими минусами он ещё поработает. При помощи, кстати, того самого Хабиба — наш экс-чемпион может ещё многому научить действующего чемпиона.