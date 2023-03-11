Пётр должен вырубать грузина. Иначе судьи без стеснений похоронят карьеру Яна

Как сложится поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили на UFC Fight Night 221, пока не знает никто. Увы, учитывая последние результаты, фаворитом выглядит грузинский спортсмен, идущий на серии из восьми побед. Пётр же проиграл три из четырёх последних боёв, причём в последней схватке умудрился уступить даже Шону О'Мэлли, который находился на десять строчек ниже в рейтинге легчайшего веса. Немудрено, что многие считают Яна тотальным аутсайдером.

Да и стилистически Двалишвили — максимально неудобный соперник для россиянина. Мераб здорово удерживает соперников в партере и мастерски набирает очки в глазах судей, что как раз является слабым местом Яна. У россиянина хорошее самбо и защита от тейкдаунов, но борцовского чутья ему откровенно не хватает. Стерлинг взял второй бой с Петром как раз за счёт пассивного контроля после ошибок россиянина в партере. А судейский вопрос и вовсе самый болезненный для Яна.

Напомним, в профессиональной карьере нашего бойца было четыре поражения: три раза россиянин уступал раздельным решением, ещё однажды его дисквалифицировали из-за запрещённого удара коленом. И каждый раз Пётр проигрывал «на тоненького», а особенно обидными получились неудачи с О'Мэлли и Стерлингом. По статистическим показателям Ян глобально не проигрывал никому, но судьи по разным причинам всё-таки не отдавали ему победу. Может, это заговор против Петра?

Конечно, никакого заговора в UFC против Яна нет и быть не может. Дана Уайт неизменно поддерживал россиянина после поражений и высказывал недовольство работой судей. Но от этого Петру не легче. За счёт своего боевого стиля или по каким-то другим причинам Ян «не нравится» судьям — и в бою с Двалишвили ситуация вряд ли поменяется, тем более что Мераб очень хитрый боец. Петру нужно только вырубать грузина, других вариантов нет. Иначе судьи без стеснения похоронят карьеру нашего блестящего бойца. Ян, давай нокаут!