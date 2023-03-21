«Я лучше в любом направлении». Русский чемпион Малыхин деклассирует Нганну

Знаменитый Фрэнсис Нганну после своего ухода из UFC никак не выберет новое место работы. Африканец вошёл во вкус и теперь максимально придирчиво ведёт переговоры. Сначала камерунский Хищник планирует дебютировать в боксе, а потом уже вернётся в смешанные единоборства. По словам самого Нганну, вариантов осталось два — американская лига PFL и азиатский промоушен ONE Championship. Но в ONE камерунцу лучше не соваться, ведь там правит Анатолий Малыхин.

Россиянин провёл в промоушене всего четыре боя, но успел захватить титул в полутяжёлом дивизионе и временный пояс в тяжёлом весе. Немудрено, учитывая, что Малыхин мгновенно стал любимцем местных болельщиков: харизматичный и жёсткий боец, нокаутирующий всех соперников, не мог не понравиться публике. Владельцы ONE тоже высоко оценивают Анатолия, регулярно выписывая ему бонусы за красивые выступления. Оппоненты же боятся россиянина, откровенно от него бегая.

Но Нганну, если всё-таки подпишет контракт с ONE, точно бегать не будет. Учитывая, что действующий чемпион промоушена в тяжёлом весе Арджан Бхуллар снова снялся с боя против Малыхина, почти наверняка именно Анатолий станет первым соперником Хищника. И африканцу тут точно не позавидуешь. У Малыхина есть все шансы одолеть Нганну, хотя легко, конечно, не будет. И дело не в том, что мы слишком хотим увидеть победу россиянина над легендой ММА. Просто Хищник уже не такой страшный, как был раньше.

Фрэнсис не дрался больше года: пока он будет экспериментировать с боксом и подписываться в новый промоушен, его длительный простой в ММА будет только увеличиваться. И когда Нганну всё-таки вернётся в октагон, ему будет сложно нащупать прежнюю версию себя самого. Да и здоровье подводит африканского Хищника всё чаще. У него серьёзные проблемы с коленями, из-за чего он решил драться не чаще раза в год. Вряд ли ситуация будет улучшаться, учитывая, что Фрэнсису уже 36 лет.

Да, Малыхин ненамного моложе, зато ресурсы своего организма он тратил намного экономнее: на счету Анатолия всего 11 профессиональных поединков. Россиянин заметно быстрее Нганну, хорошо борется, а его удары по разрушительности не особо уступят Хищнику. Вряд ли Малыхин оставит в истории ММА настолько большой след, как Нганну, но прямо сейчас наш соотечественник выглядит тем парнем, который побьёт стареющего африканца. Главное, чтобы Фрэнсис перешёл именно в ONE.

Радует, что и Малыхин уверен в себе. Настрой у россиянина максимально боевой: «Наконец-то Нганну понял, где лучшие тусовки — у нас в ONE Championship. Я жду его, а его ждёт тяжёлый вечер, если он подпишет контракт с ONE. Буду первым, кто встретит его, и обещаю, что этот бой вам запомнится надолго. И, как всегда, Нганну ждёт попадание в мои хайлайты. В любом направлении я лучше».