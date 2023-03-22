Не Цыганский король, а Эсмеральда. Капризы Фьюри хоронят бой века!

На протяжении трёх последних месяцев весь боксёрский мир замер в ожидании. Топовые мировые промоутеры хлопотали над организацией поединка века, в котором должны были зарубиться Тайсон Фьюри и Александр Усик. Разговоры ведутся давно, уже даже были намечены дата и место проведения. Вот только финансовая сторона вопроса рушила весь конструктив. А теперь из команды Усика пришли новости, которые выглядят максимально тревожно для любителей бокса.

Журналист Стив Ким рассказал о беседе, которая у него состоялась с менеджером Александра – Эгисом Климасом. Представитель Усика заявил, что переговоры по организации боя окончательно зашли в тупик.

«Только что переговорил с Эгисом Климасом. Он сообщил, что команда Усика выходит из переговоров относительно поединка с Фьюри, который мог состояться 29 апреля, и теперь будет выполнять свои чемпионские обязательства. Он говорит, что, независимо от того, как сильно Усик был готов пойти на компромисс, Фьюри выдвигал всё новые и новые требования», — написал Ким на своей странице в социальных сетях.

Новость не стала неожиданностью. Финансовые капризы Фьюри мешали переговорам на всей дистанции. Сначала команда Усика рассчитывала на равное распределение, что вызвало невероятное возмущение в стане Цыганского короля. Александру пришлось умерить свои аппетиты и согласиться на 30%, но даже такой расклад не устроил Тайсона. А легендарный промоутер Эдди Хирн даже респектнул Усику за попытки сделать всё для организации боя века.

Эдди Хирн известный боксёрский промоутер «Фьюри — ходячее противоречие. Но он получил 70 на 30, он хорошо сработал. Но только эти 70 на 30 из-за Александра Усика. Большинство бойцов сказали бы: «Пошёл к чёрту! Ты издеваешься?» Усик говорит: «Если так нужно, значит, я приму». Вы должны понять, что Тайсон Фьюри никогда за миллион лет не думал, что Александр Усик примет 70 на 30. Но когда он согласился, это, наверное, заставило его принять поединок. Так что вам нужно отдать должное Усику».

Цыганский король медленно, но верно превращается в Эсмеральду из легендарного «Собора Парижской Богоматери». Он пытается усидеть на двух стульях. Фьюри прекрасно знает, что, как только переговоры с Усиком будут прекращены, сможет приступить к торгам с Фрэнсисом Нганну. И там речь должна идти о совершенно других деньгах. Особенно если за организацию поединка возьмутся парни из Саудовской Аравии. Тогда Тайсон может озолотить и себя, и покинувшего UFC чемпиона.

WBA поставила бойцам крайний срок для достижения соглашения – 1 апреля. Но, видимо, битву Фьюри и Усика мы уже не увидим. Если не случится чуда, то следующим соперником Александра станет другой британец – Даниэль Дюбуа. А Тайсон получит прекрасную возможность торговаться с Фрэнсисом Нганну. Может, там его капризы получится удовлетворить.

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