Брат Хабиба хочет всё и сразу! Но Орёл не даст Умару натворить глупостей

В легчайшем дивизионе UFC раскрывается новая звезда из России – Умар Нурмагомедов. Брат легендарного Хабиба уже добрался до 11-го места в рейтинге. В лучшем промоушене на планете он успел провести четыре поединка, оформив четыре яркие победы. Лишь однажды Умар довёл дело до судейского решения, а остальные поединки завершал досрочно. А теперь Нурмагомедов наметил для себя чемпионский график, по которому он может получить потенциальный титульник уже к концу 2023 года. Но стоит ли настолько торопиться?

Умар очень хочет драться. Причём исключительно с ведущими представителями рейтинга легчайшего веса: «Мераб и Кори в этом году. Этого будет достаточно для титульного боя».

Первым в этом списке должен значиться Кори Сэндхаген – он расположился на пятой позиции. Правда, после блестящей победы над Марлоном Верой американец, скорее всего, запрыгнет сразу на третью строчку, обогнав и нашего Петра Яна. Сэндхаген – опасный соперник. Он выступает в UFC с 2018 года и имеет рекорд 9-3. Дважды он проигрывал судейским решением: Ти Джею Диллашоу – раздельным, Яну – единогласным. А единственное досрочное поражение ему нанёс действующий чемпион дивизиона – Алджамейн Стерлинг.

Следующим в этой очереди Умар поставил первого номера рейтинга – Мераба Двалишвили. Нурмагомедов намерен поквитаться с грузином за недавнее избиение Яна. Но главное, Двалишвили – лучший друг Стерлинга. Поэтому любой, кто победит Мераба, автоматически будет попадать в шорт-лист Стерлинга. Потенциальная победа над грузинским бойцом действительно способна напрямую вывести Умара к чемпионскому поединку.

Главное, что всё это Умар намерен провернуть до конца 2023 года. Но опытный Хабиб вряд ли позволит брату так сильно рисковать. За весь 2021 год младший брат Орла провёл в UFC всего лишь один бой, причём в январе. За 2022-й – два поединка. Нурмагомедов очень осторожно подводит Умара к чемпионству, поэтому рискнуть всем в угоду нетерпеливости он попросту не позволит.

Намного более вероятный расклад выглядит иначе. После Рамадана Умар начнёт планомерную подготовку к осеннему номерному турниру в Абу-Даби, который традиционно считается самым российским. Это позволит младшему брату Орла разобрать Сэндхагена (или любого другого соперника) буквально на атомы. Скорее всего, там же свой следующий поединок проведёт и Мераб. И в случае побед Двалишвили и Нурмагомедова можно будет наметить поединок между ними прямо в клетке, как это было со сражением Ислама Махачева и Александра Волкановски.

Конечно, Умар может форсировать события и рисковать. Но стоит ли оно того? Команда Хабиба уже приучила, что к своим чемпионским амбициям они подходят с холодной головой, действуют предельно осторожно и выверенно. Поэтому, скорее всего, Нурмагомедову придётся запастись терпением.