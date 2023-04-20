Сульянов ответит за слова. Шторм хочет избить промоутера по правилам жестокого спорта

Какие же единоборства без конфликтов? Например, регулярно конфликтует со всеми подряд Александр Шлеменко. У Александра сейчас весьма напряжённые отношения с Анатолием Сульяновым — главой промоушена Hardcore FC. На последней пресс-конференции Шлеменко и вовсе вызвал Сульянова на поединок! Шторм предложил подраться по правилам армейского рукопашного боя, который промоутер Камил Гаджиев называет «самым жестоким спортом».

«Если вдруг Сульянову это будет интересно, можно вспомнить молодость. Было бы прикольно! А по гонорару мы можем договориться. Не я к нему претензии предъявлял — он имел что-то против нашей лиги Shlemenko Fighting Championship. Главы промоушенов друг против друга — нормальная тема. Думаю, Сульянов согласится. По ММА, кикбоксингу, боксу — точно нет, не его профиль. А «армейка» — он же выступал», — сказал Шлеменко журналистам.

Напомним, из-за чего произошёл конфликт. Шторм несколько раз жёстко раскритиковал поп-ММА, что вызвало недовольство Сульянова. Тот обвинил Шлеменко в двуличии: Александр осуждал конфликты на пресс-конференциях в поп-ММА, но в своём промоушене аналогичные ситуации никак не пресекал. Естественно, Шлеменко не мог оставить без внимания подобный укол в свой адрес. И вот мы уже имеем вызов на поединок.

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Кстати, Сульянов утверждает, что в 2004 году уже встречался со Шлеменко на турнире по АРБ и быстро проиграл Шторму нокаутом. Сам Александр такого не помнит: возможно, просто забыл, или Сульянов на самом деле проиграл кому-то другому. Но посмотреть на бой владельцев двух промоушенов было бы интересно. Конечно, Шлеменко будет однозначным фаворитом — слишком серьёзный у него опыт, а Сульянов давно перестал быть активным спортсменом.

Зато Анатолий не трус и вполне может принять вызов Шторма. Только организовать бой, к сожалению, будет крайне сложно. Вопросы о гонорарах и нюансах правил могут стать решающими: например, Шлеменко хочет встретиться в категории до 85 килограммов, куда Сульянову будет невероятно сложно втиснуться. Впрочем, было бы желание — не исключено, что Александр и Анатолий пойдут навстречу друг другу. Хотели бы увидеть такой бой?