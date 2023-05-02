Павел Сосулин играл против «Зенита», но вместо голов выбрал нокауты

В Ташкенте (Узбекистан) стартовал и будет идти до 14 мая чемпионат мира по боксу среди мужчин. Одним из ярких представителей сборной России на этом турнире является 26-летний Павел Сосулин, выигравший национальный чемпионат в категории до 75 кг. Сейчас парень по прозвищу Мексиканец закатывает зрелищные поединки в ринге, а ведь когда-то он играл против «Зенита» в футбол!

Хотел стать футболистом

Павел Сосулин родился в городе Ангарск Иркутской области. Прежде чем заняться боксом, Павел перепробовал множество других видов спорта. Одним из любимых увлечений был футбол. В одно время Сосулин попал в ангарскую команду, в которой собирали сильнейших юных футболистов со всей области, и эта команда даже играла вничью со сверстниками из «Зенита». Но всё же Павел выбрал бокс, хоть и не сразу. Впоследствии Павла позвали в Санкт-Петербург, где он и продолжил развивать свою боксёрскую карьеру.

Реванш с Бижамовым и место в сборной

В 2021 году Павел впервые был близок к финалу чемпионата России, хотя на турнир решил поехать в самый последний момент. У Сосулина должен был состояться бой на профессиональном ринге, но все спарринг-партнёры уехали на чемпионат страны, и в связи с этим Павел тоже принял решение выступить на турнире. Там он дошёл до полуфинала, где уступил Джамбулату Бижамову. В 2022 году Павел приехал на чемпионат России в Чите в оптимальной форме и дошёл до финала, где снова встретился с Бижамовым. Сосулин провёл уверенный поединок и забрал победу единогласным решением судей, став новым чемпионом страны и получив место в национальной команде.

Непобеждённый в профессионалах

С 2018 года Павел Сосулин выступает и на профессиональном ринге. За это время он провёл семь поединков и во всех одержал победы. В своем последнем бою Сосулин разделил ринг с Игорем Иванченко в битве за титул чемпиона страны в первом среднем весе (до 69,85 кг). Боксёры закатили зрелищный бой, в последнем раунде устроив настоящую рубку в центре ринга. Павел был активнее на протяжении всего поединка и забрал победу единогласным решением.

Интересно, что разбег в весовых категориях (от 69,85 кг в профессионалах до 75 кг в любителях) Павла не смущает. Мексиканец утверждает, что его обычный вес — 77–78 кг, то есть на любительские турниры он практически не гоняет лишние килограммы.

Павел Сосулин в ринге Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В июне 2022 года Сосулин вместе с другими сборниками принял участие в коммерческом турнире — интерконтинентальном Кубке «Лига бокса». Турнир прошёл по полупрофессиональным правилам: четырёхраундовые бои по профессиональным правилам, но в любительских боксёрских перчатках. Сосулин провёл четыре поединка и во всех одержал победы: единогласным решением судей он одолел венесуэльца Адриана Переса и дважды казаха Сапарбая Айдарова, а также техническим нокаутом победил намибийца Лукаса Ндафолуму.

Хочет провести бой с Цзю

Павел Сосулин — один из ярких представителей российского бокса. Любит зарубиться и показать яркий бой, восхищается стилем мексиканской школы бокса — даже получил от партнёров по команде прозвище Мексиканец и разукрасил боксёрский мешок в зале в цвета мексиканского флага. В 2022 году во время визита Флойда Мейвезера в Санкт-Петербург Павел провёл вместе с ним открытую тренировку и восхитился формой непобеждённого американца.

Среди желанных соперников Сосулин выделяет одного из топовых представителей первого среднего веса — Тима Цзю. И считает, что бой непременно должен пройти в России. Но, конечно, между этим поединком и реальностью пока значительный просвет. Цзю продолжает ждать шанса в поединке за абсолют с Джермеллом Чарло, а у Павла Сосулина впереди важнейшее испытание — первый чемпионат мира. С учётом того, что Джамбулат Бижамов, которого Сосулин одолел в финале чемпионата России — действующий серебряный призёр ЧМ, у Павла неплохие шансы на медали в Ташкенте.