Бокс продолжает забирать жизни. Юный боец умер после победы на шоу Пакьяо

Ни для кого не секрет, что профессиональный бокс — чрезвычайно опасный спорт. Да, на руках спортсменов достаточно крупные перчатки, они не имеют права добивать упавшего соперника, но боксёры продолжают с пугающей частотой уходить из жизни после тяжёлых боёв. Как правило, фатальными становятся не брутальные нокауты, а упорные и длительные поединки, где оба соперника не собираются сдаваться. Воля к победе — это прекрасно, но порой она становится фатальной.

На этот раз грустная новость пришла с Филиппин, где 6 мая самый известный спортсмен в истории страны Мэнни Пакьяо проводил очередное боксёрское шоу. В одном из боёв предварительного карда встретились местные боксёры Кеннет Эгано и Джейсон Факуларин. 22-летний Эгано имел послужной список из шести побед и одного поражения, его 23-летний оппонент мог похвастаться рекордом 3-0. Естественно, что каждый из боксёров очень хотел выиграть, порадовав своего кумира Пакьяо красивым выступлением.

Парни закатили действительно беспощадный поединок. Они безостановочно выбрасывали силовые удары, которые чередовались с быстрыми сериями. Поначалу Кеннет и Джейсон неплохо действовали в защите, но, начиная примерно с середины боя, спортсмены всё реже обращали внимания на оборону. Главной задачей было попасть по сопернику как можно сильнее: иногда боксёры не падали в нокаут лишь чудом, пропустив очередной тяжёлый удар. В таком стиле и прошли все восемь раундов под одобряющий шум зрителей.

Сразу с финальным гонгом парни тепло обнялись, явно не чувствуя ненависти друг к другу. Судьи отдали победу Эгано, который действительно владел небольшим преимуществом по ходу большинства раундов. Вот только во время объявления результата победитель потерял сознание. Ему прямо на месте оказали медицинскую помощь, после чего отправили в госпиталь. Увы, через пару дней Эгано скончался. Мозг молодого спортсмена оказался слишком серьёзно повреждён, и шансов выжить у него не было.

Профессиональный бокс забрал свою очередную жертву. Максим Дадашев, Роман Симаков, Дук Ку Ким, Эд Сандерс, Левандер Джонсон — лишь малая часть знаменитых боксёров, погибших из-за полученных в ринге повреждений. А сколько ещё спортсменов погибло, не успев составить себе громкое имя? Или стали инвалидами, как печально известный Магомед Абдусаламов. Стоит ли профессиональный бокс такого риска? Увы, никто не собирается хоть что-то менять. Это «всего лишь бизнес».