Дядю Лёшу лупят даже в России. Британский ноунейм вырубил Олейника одним ударом

26 мая в Москве состоялся огненный турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в котором каждый поединок был на загляденье. Особенно фанаты смешанных единоборств ждали битву ветеранов. Россиянин Алексей Олейник провёл первый бой после возвращения на родину из UFC. Его соперником стал британец Оли Томпсон, который также выступал в лучшем промоушене планеты. И исход поединка получился сенсационным, такого не ожидал вообще никто!

Олейник свой последний бой провёл 1 октября 2022 года. Битва со шведом Илиром Латифи завершилась поражением. Такое решение судьи вынесли единогласно. Поэтому россиянин принял решение вернуться на родину. Но в первом же бою после этого получил экс-бойца UFC. Томпсон при этом давно покинул самый топовый промоушен. И к поединку с Алексеем подходил на серии из четырёх поражений. Казалось, что ничего страшного случиться не должно.

Начиналось всё оптимистично. Олейник забрал инициативу в свои руки и поддавливал. Соперник был вынужден отойти к сетке и работать осторожно. Алексей решил проверить свою короночку и полез в партер. Но в итоге судья быстро поднял бойцов обратно в стойку, развить ситуацию и выйти на приём не получилось.

А затем случилось то, чего не ожидал, пожалуй, вообще никто. Оли поймал момент и буквально мгновенно выписал настоящую кувалду по россиянину. Добивать не пришлось, Алексей улетел в жесточайший глухой нокаут. Камера на телевизионной трансляции выхватила крупный план лица Олейника, которое буквально выражало боль. К россиянину тут же полетели врачи, его нужно было приводить в чувство.

45-летний Олейник неудачно вернулся в Россию. Будем надеяться, что поражение от британского Спартанца не выбьет нашего легендарного бойца из колеи. Более того, теперь у Алексея есть жажда реванша, от которого Томпсон вряд ли откажется.